Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat decizia conducerii PNL de a-l nominaliza pe ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru al României. Într-o postare pe contul său de Facebook, liderul PSD a scris că această nominalizare este o bătaie de joc la adresa românilor.

„Peneliștii n-au înțeles absolut nimic din votul românilor! Să îl propui premier pe Cîțu – groparul economiei românești este o mare mare bătaie de joc!!! Acești inconștienți sunt interesați doar de ciolan, în timp ce sute de oameni mor zilnic de virus. Nu le pasă absolut deloc de oameni, pentru că altfel ar fi votat propunerea PSD – doctorul Alexandru Rafila. Tot ce vor este să mai fure în continuare și să mai împrumute câteva zeci de miliarde de euro pentru buzunarele clientelei politice”, a scris Marcel Ciolacu pe contul de Facebook.

Liderul PSD a precizat că alegătorii i-au sancționat la vot pe liberali, iar aceștia nu mai au nici o legitimitate să exercite guvernarea.

„Românii i-au sancționat prin vot, pe toți, nu doar pe Orban! Nu mai au nicio legitimitate! PSD nu poate vota niciodată o asemenea rușine de propunere! Iar dacă USR și UDMR o vor face atunci vor fi părtași la această catastrofă națională! Cred că este momentul ca românii să se revolte împotriva celor care vor să le confiște votul!”, a mai scris Marcel Ciolacu în postarea sa.

Cîțu premierul nominalizat de PNL

Biroul Politic Național al PNL l-a nominalizat pe ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu pentru funcția de premier. Florin Cîțu este propunerea cu care liberalii se vor prezenta la consultările de la Cotroceni, dar și la negocierile cu celelalte formațiuni. Ludovic Orban, președintele PNL a declarat că nominalizarea lui Florin Cîțu este cea mai bună soluție, dat fiind că va urma o perioadă de criză.

„Cu o singură abținere, PNL a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Cîțu. De asemenea, am stabilit partenerii posibili pentru a forma majoritatea parlamentară: USR Plus, UDMR și grupul minorităților. Există șansa de a forma majoritatea parlamentară. De asemenea, am decis formarea unei echipe de negociere care să negocieze programul de guvernare și formula de guvern”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a mai spus că Florin Cîțu este agreat, ca și propunere de premier, de președintele Klaus Iohannis.