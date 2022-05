Cineva încearcă să ne transmită ceva? Un mesaj ciudat a apărut scris în nori. Imaginile sunt înspăimântătoare. FOTO

O nouă fotografie surprinzătoare de la satelitul GOES East a dezvăluit ceea ce pare a fi cuvântul „Go” (pleacă). Acesta pare a fi un mesaj ciudat apărut în nori și văzut din spațiu. Imaginea a fost surprinsă în data de 6 mai de către GOES East, care este operat şi controlat de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA).

Pentru că era vineri, echipa de la NOAA a suprapus literele „T”, „I” și „F” pe imagine, astfel încât să scrie „TGIF” (prescurtare de la „Thank God It’s Friday”, „Ce bine că e vineri”). Însă, asta nu este tot.

„Dacă măriți aceste imagini, care au fost capturate prin satelitul GOES East, norii par să formeze cuvântul ‘GO’ (pleacă), a transmis NOAA într-o a doua postare pe Twitter.

#TGIF!

While we’re happy it’s Friday, @NOAA satellites never rest, keeping a constant and vigilant watch over Earth’s weather.

We were surprised to see this interesting pattern in the marine stratocumulus clouds off the coast of Chile today, that appears to form the letter „G.” pic.twitter.com/08HuqAvloq

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) May 6, 2022