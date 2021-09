SAGA Festival lansează SAGA GOES GREEN, componenta eco-friendly care reduce amprenta de carbon

Pentru a-i încuraja pe festivalieri și artiști să devină eco-friendly și să reducă impactul asupra mediului, prin reciclarea și refolosirea deșeurilor realizate 100% din deșeuri reciclabile, SAGA lansează componenta ”SAGA GOES GREEN”, alături de partenerii strategici Reciclad’OR, Rematholding Co, Rom Waste Solutions, dar și ONG-urile Let’s Do It, Romania! și WWF-România. Datorită economiei circulare, SAGA GOES GREEN transformă procesele de dezvoltare creativă și promovează inovarea, pentru a minimiza impactul ecologic, maximizând în același timp impactul social pozitiv.

În cadrul festivalului, atât vendorii de mâncare, cât și de băuturi vor folosi produse sustenabile, prietenoase cu mediul, iar pentru organizare, echipa de producție a folosit combustibili alternativi, pentru a reduce amprenta de carbon.

În plus, festivalierilor li se recomandă să folosească mijloace de transport în comun, ride-sharing, trotinete sau biciclete, ca resurse alternative. Nu în ultimul rând, în festival, fanii sunt încurajați să ducă la bar paharele din plastic folosite, iar gestul sustenabil le va fi răsplătit cu premii surpriză.

”Ceea ce ne place la această colaborare inspirațională este că ne vom uni forțele să realizăm un festival proactiv în domeniul durabilității mediului. Inițiativa acestui parteneriat puternic își propune să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Prin vasta noastră experiență, atât a Reciclad`OR, cât și a partenerilor noștri, Rematholding Co și Rom Waste Solutions, vom asigura desfășurarea și implementarea conceptului eco al întregului festival, printr-o mulțime de activități creative, pentru a stimula eco-conștient.

De la implementarea sistemelor inedite de colectare separată a deșeurilor reciclabile generate pe tot parcursul evenimentului, până la completarea strategiei green a festivalului SAGA, prin realizarea unor activări unice pentru România în rândul festivalurilor de acest gen, având scopul de a recicla o cantitate cât mai mare a deșeurilor generate de consumatori și de a conștientiza importanța practicării comportamentelor ECO-responsabile”, a declarat Adriana Calcan, PR & CSR Manager Reciclad`OR, partener SAGA Festival.

RecicladʹOR, lider pe piața locală de transfer de reponsabilitate a reciclării ambalajelor, este un model pe piața de profil și prin campaniile CSR dezvoltate. Încă de la lansare, Reciclad’OR a derulat peste 100 de campanii de informare și conștientizare online și offline. Compania a inițiat parteneriate atât cu autoritățile de stat, cât și cu cei peste 700 de parteneri, pentru care a preluat responsabilitatea, pentru realizarea proiectelor de educație, mediu, tradiție și cultură a publicului larg, de la cele mai fragede vârste, cu privire la importanța colectării separate și reciclării deșeurilor de ambalaje.

Rematholding Co – cu 18 ani experiență în domeniul managementului deșeurilor din România, este o companie de top în zona reciclării. Rematholding Co a investit continuu în instalații de ultimă generație de procesare deșeuri plastice, echipamente electrice și electronice, vehicule scoase din uz, anvelope, cabluri electrice etc. Rematholding a fost prima companie din România certificată Weelabex, fiind promotorul Programului Rabla la nivel național, oferind partenerilor servicii de management integrat al gestionării deșeurilor.

Prin tehnologii avansate de reciclare și valorificare a deșeurilor, Rom Waste Solutions promovează un mod sustenabil de gestionare a reziduurilor. Acesta aduce atât o soluție eficientă economic, cât și prietenoasă cu mediul înconjurător. Dotată cu cea mai mare și performantă linie de sortare de deșeuri municipale solide din România și una dintre cele mai mari din Europa de Est.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor participa la SAGA Festival, Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România, care a implicat peste 1.9 milioane de voluntari în cei 11 ani de acțiuni de curățenie națională, a creat ghidul festivalierului responsabil, o serie de 10 sfaturi eco-friendly. De asemenea, Let’s Do It, Romania! îi invită pe locuitorii țării să participe la Ziua de Curățenie Națională, care va avea loc pe 18 septembrie.

WWF România este partener SAGA Festival, dar și Sound of Bucharest, cel mai mare solo show pe care Armin van Buuren îl va susține pe 25 septembrie, în Piața Constituției. În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

Despre SAGA Festival

SAGA Music Festival, primul festival de muzică electronică din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, la ROMAERO, și pregătește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume.

Line-up-ul include nume sonore, peste 100 de artiști din muzica electronică și nu numai. Pe scena principală vor urca Alan Walker, Clean Bandit (DJ Set), Don Diablo, John Newman, Masked Wolf, Mike Williams, Morten, Nervo, Nicky Romero, Oliver Heldens, Regard, Robin Schulz, Salvatore Ganacci, SICKICK, Sigala, Tiësto, Timmy Trumpet, Topic, Vini Vici, W&W, INNA, Antonia și Grasu XXL.