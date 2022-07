Cine va fi viitorul manager al TNB. Mircea Rusu, Liviu Lucaci, Adrian Găzdaru, Adă Lupu Hausvater își încearcă norocul

Ministerul Culturii a organizat concursul pentru postul de manager al Teatrului Național București(TNB). Ultima zi de înscriere a fost pe 18 iulie 2022, iar candidații au finalizat depunerea dosarelor.

Este unul dintre cele mai așteptate concursuri din ultimii 25 de ani, din instituțiile publice de cultură. TNB a fost condus de Ion Caramitru, iar manager interimar a fost actorul Mircea Rusu.

Cine s-a înscris

– Mircea Rusu, actor și actual director interimar al TNB

– Liviu Lucaci, rectorul UNATC

– Adrian Găzdaru, actor, fost manager general al Teatrului Excelsior, înlăturat la finalul celor 4 ani de mandat după ce a primit nota 7.18

– Ada Lupu Hausvater, regizoare și manager general al Teatrului Național din Timișoara din 2005 până în prezent

Condițiile de participare

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul[1]:

– domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte; Ramura de știință (RSI) – arte, Domeniul de licență (DL) – Teatru şi artele spectacolului.



d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 5 ani;

e) are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 5 ani sau specializări în domeniul managementului[2];

f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

g) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) nu deţine o funcţie de manager[3] la o altă instituţie publică de cultură din România[4]; (sau e dispus să renunțe la ea dacă va câștiga concursul)

i) cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Selecția va fi până pe 21 iulie. Între 22.07 și 02.08.2022 vor fi analizate proiectele de management – prima etapă, iar între 3 și 4 august va avea loc proba interviurilor. Pe 5-6 august ar urma să fie anunțate rezultatele, potrivit culturaladuba.ro