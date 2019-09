„Am trait astazi la Adunarea salariatilor din TNB, convocata de dvs. , 3 ore de tristete amara. Ati adunat sute de oameni cu scopul principal de a „infiera” 2 actori, Marius Manole si cu mine, care in calitate de lideri ( impreuna cu Medeea Marinescu si Diana Dumbrava) ai Sindicatului actorilor din TNB si-au „permis” sa trimita, in primavara ,un memoriu Ministerului Culturii, in care mentionau o serie de probleme, si mai ales lipsa totala de deschidere spre dialog a dvs., domnule Caramitru. Memoriul a fost sprijinit de colegii nostri”, arată în scrisoare Mihai Călin.

Actorul dezvăluie că Ion Caramitru a consfiscat TNB-ul.

„Ati confiscat ,in mare parte ,TNB. Noi nu am sesizat ministerului ilegalitati ci faptul ca legea managementului , pe care dvs ati reusit s-o modificati de ani buni, este sursa permanentizarii in functie a unor oameni care se transforma din directori in patroni.

Nu aveti varsta de pensionare, nu exista concurs deschis ( nimeni nu are dreptul sa concureze , la final de mandat, cu dvs.) si bagati in buzunar 10% din incasarile nete pe fiecare reprezentatie a unui spectacol regizat de dvs. Daca nu la toate, macar la cele mai profitabile. Numiti sefii de departamente( fara concurs)”, mai dezvăluie actorul.

Din 120 de spectacole la Sala Mare, 65 sunt ale lui Caramitru

„Suntem, probabil, singurul teatru din tara care, de 14 ani, nu are un actor in Consiliul Artistic. Avem colegi actori angajati pe contract determinat ( un an) de 12-14 ani ! Pentru ca puteti!

Va felicit pt frumoasa cariera de regizor de teatru care a „explodat” de la varsta de 63 de ani, cand ati devenit director.

Incerc sa fac teatru( cu mai mult si mai putin succes) in TNB din 1990 ( Trilogia antica a lui Andrei Serban) dar nu am intalnit un director care sa profite atat de mult de functia sa in propriul interes, mediatic si mai ales financiar. Stiu, o tot spuneti, legea va permite. In 2018, doar la Sala Mare , din 120 de reprezentatii, 65 sunt regizate si/sau jucate de dvs.( 10% din incasari) Asta in timp ce spectacole precum „Vizita”, „Regele Lear”, ‘Livada de visini”, „No man’s land”, „Romeo si Julieta” sunt programate extrem de rar sau chiar distruse, dupa ce ati cheltuit pe productie 800 -900 de mii de RON la fiecare”, a continuat Mihai Călin

”Nu va mai retin dar sa stiti ca teatrul ( chiar si managementul lui) se face cu iubire sau macar cu respect, consideratie si chiar grija pentru colegi si public. Sunteti egoist si dispretuitor dar , bineinteles, asta nu e ILEGAL. Atmosfera e dominata de nemultumiri, barfe si frica de a vorbi liber. Cam atat,deocamdata.

Astept cu nerabdare procesul cu care ne-ati amenintat azi, pe mine si pe Marius 🙂

P.S. „Dineu cu prosti”, un spectacol de comedie de mare succes, nu este ,totusi, emblema TNB. Si nici ” Magic National”:)

Imi pasa prea mult de TNB ca sa nu va spun toate astea (si nu numai mie)

Cu adâncä tristete, Mihai Calin”, conchide actorul.

