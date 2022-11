Cine sunt bărbații despre care s-a spus că ar fi fost amanții Anamariei Prodan. Care sunt explicațiile impresarei

Printre numele presupușilor amanți pe care impresara i-ar fi avut în timpul mariajului cu Laurențiu Reghecampf se află nume mari din sportul românesc, precum Dan Alexa, Liviu Burcă sau Dani Coman.

Anamaria Prodan a reacționat la zvonurile despre ea

În urmă cu mai mult timp, impresara a ținut să distrugă orice alt zvon despre o presupusă relație pe care ar fi avut-o în afara căsătoriei. La acea vreme, Anamaria Prodan era încă într-o relație cu Laurențiu Reghecampf, de care a divorțat între timp.

Prodanca a susținut că toate zvonurile au început în perioada în care Dan Alexa a divorțat, iar ea s-a implicat mai mult în cariera sa.

„Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva.

Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia”, a spus atunci impresara.

Ea a vorbit atunci și despre Ionel Ganea, cel de la care ar fi pornit toate zvonurile, menționând că deși s-a vehiculat mult că ar fi cu Dan Alexa, nimeni niciodată nu a prins-o în alte ipostaze cu acesta.

Despărțire între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

La perioada aceea, impresara a vorbit că dacă va fi să se întâmple, nu-i va fi frică să se despartă de Reghe și să declare public că este într-o relație cu altcineva. Între timp, cei doi au divorțat, iar relația dintre ei s-a înrăutățit atât de tare încât s-au luat la bătaie.

„Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Păi de ce să mă ascund? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem. Sunt un om asumat și dacă-mi doresc ceva în viața asta, nu-i dau socoteală nici lui Dumnezeu, iar în 46 de ani nu a zis nimeni, niciodată, că a mințit Prodanca.

Sunt mult prea fericită, am muncit mult în viața asta și niciodată n-o să mă fac de râs. Dacă eu vreau să fac ceva, o să anunț în gura mare: „Sunt Anamaria Prodan, nu mai sunt cu Reghecampf și sunt cu cutare!”. Asta sunt eu!”, a spus aceasta, potrivit gsp.ro.