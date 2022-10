Anamaria Prodan, noul lider al femeilor din APP. „Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine”

Deja și-a luat rolul în serios și a trecut la treabă. Anamaria Prodan va patrona un festival de muzică populară, asemănător celebrului festival „Floarea din Grădină”, unde tinerele talente ale muzicii populare vor putea urca pe scenă, iar vocea lor va fi auzită peste tot în țară și în diaspora.

Impresara a declarat că acest festival va purta numele mamei ei, regretata interpretă Ionela Prodan, care a apărat obiceiurile tradiționale ale românilor și a apărat și conservat așezământul cultural și patrimoniul cultural al românilor.

La acest festival, tinerii participanți, care vor reprezenta toate județele țării, vor participa gratuit, iar cu premiile obținute vor putea merge mai departe pentru a-și realiza visul de a deveni interpreți de seama ai țării. Festivalul este sub patronajul alianței pentru patrie (APP) și va fi un tribut adus Ionelei Prodan, o mare voce a țării, potrivit a1.ro.

Codrin Ștefănescu a vorbit în trecut despre legătura lor

„Am fost împreună cu Anamaria prin ’90, când eram puşti, din ’95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf.

Noi am rămas împreună ca fraţii şi până astăzi, avem o relaţie nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naştere a Ionelei cu puţin timp înainte de a muri şi i-am cântat „La mulţi ani”, ştiind că boala a mâncat-o şi simţea, îi dădeam curaj. Îi ziceam, „Hai, mai, Ionela că eşti roşie în obrăjori”. Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei şi ea, şi Reghecampf. Eram doi puşti frumoşi şi nebuni şi s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, a declarat Codrin Ştefănescu la Kanal D, în urmă cu un an.