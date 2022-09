Codrin Ștefănescu a uitat de prietenia cu Liviu Dragnea: „Am sprijinit un monstru și l-am spălat de păcate”

Între Liviu Dragnea și fostul său camarad Codrin Ștefănescu s-a produs o ruptură, după cum spune chiar cel din urmă.

„Am ieșit pe toate posturile, mi-am cerut scuze tuturor ziariștilor din presa centrală pentru că am sprijinit un monstru și l-am spălat de păcate și l-am ajutat în toate aceste perioade. M-am debarasat și am închis orice fel de discuție, ne vedem de treabă, a crescut numărul de urmăritori pe paginile centrale, avem 50 000 de noi urmăritori. Lumea are reacție favorabilă după ce am închis acest subiect în viața mea”, a spus Codrin Ștefănescu despre Liviu Dragnea.

Codrin Ștefănescu se dezice de Liviu Dragnea

Codrin Ștefănescu a vorbit și despre felul în care evoluează partidul APP, după separarea de Liviu Dragnea.

„La Constanța se mărește partidul ca în fiecare județ. Vin foarte mulți oameni vin două categorii sociale foarte importante în APP, vin cei din mediul antreprenorial, oamenii de afaceri români, au început să își piardă forța și încrederea în mediul privat, și că ușor ușor sunt înlocuiți de multinaționale, companii străine, și românii devin sclavii pe plantațiile lor, este incredibil.

Și ce-a dea doua categorie sunt tinerii. Încep să își dea seama că toate aberațiile promovate de guvernul ăsta toxic antiromânesc după regulamentele și reglementările de la Bruxelles, ale birocraților globaliști sau ale Ursulei, devin toxice pentru generația lor tânără care urmează să aibă și urmași”, a spus Ștefănescu.

Partidul APP critică actuala coaliție de guvernare

Secretarul general al APP Codrin Ștefănescu a anunțat că partidul său are de gând să blocheze toate legile, ordonanțele și hotărârile de Guvern menite să ducă la creșterea taxelor și impozitelor, acesta explicând și ce înseamnă aceste modificări legislative pentru populația din România.

„Eu nu văd generația tânără să stea în frig, au înțeles de la părinți prin ce au trecut în vremea comunismului, nu vor să facă duș împreună, nici să mănânce gândaci, nici carne artificială, nu vor nici ca România să nu mai producă carne de vită și să omorâm toate vitele pentru că pârțul lor încălzește planeta. Nici să renunțăm la porci, nici să plătim taxe și impozite aberante, de la 1 ianuarie. Asta am atacat azi (n.a 19 septembrie), intră în vigoare noua ordonanță pentru taxele și impozitele prin modificarea codului fiscal. De la anu, din 1 ianuarie, vom plăti 360 % în plus impozitul pe locuință. Pe lângă factura de la gaze, curent, care te cocoșează, mai plătești și impozitul de 4 ori mai mult impozitul, la anul. Mai vine o rectificare în septembrie, deci s-ar putea să plătești la anul de 8 ori mai mult pe apartamentul tău, al mamei tale.

Generația tânără începe să simtă lucrul acesta. Partidul este pentru toate categoriile sociale. Avem două partide de opoziție, AUR a lui Simion, care cheamă lumea în stradă cu steaguri, urlă și strigă Jos guvernul, și nimic concret, și un partid care este condus de mine. După debarasarea de domnul Dragnea vrem să facem ceva concret pentru români. Blocăm aceste coaliții care au 300 și ceva de parlamentari, toate legile, ordonanțele și hotărârile de guvern anti românești începând de la accize, taxe, impozite, toate aberațiile precum tichetul de 50 de euro pentru pensionari în loc să se dea pensie, dau compensarea de energie, care este o mizerie, la fel ca legea offshore, legea privind închiderea minelor, legea pentru presă, care de la 1 ianuarie prevede că dacă un jurnalist mă face pe mine bou, și poate că merit asta, eu îi iau casa și îi dau și 2 ani cu suspendare, ceea ce pe vremea mea nu s-a întâmplat”, a transmis Codrin Ștefănescu, conform Replicaonline.ro.