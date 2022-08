Exclusiv. Codrin Ștefănescu, cadou surprinzător pentru George Simion. Animalul pe cale de dispariție va ajunge pe sigla de partid. Video

Codrin Ștefănescu a relatat de ce nu a participat la nunta lui George Simion, motivând că a fost nevoit să meargă la botezul copilului șefului organizației de Prahova a partidului să, APP. Dar, a mai spus Codrin Ștefănescu, i-a transmis liderului AUR scuzele pentru neparticiparea la petrecerea de căsătorie, prin intermediul celebrului naist Nicolae Voiculeț.

Dar Codrin Ștefănescu nu a ratat ocazia de a-i face un cadou absolut neașteptat liderului AUR: o vacă din rasa Bălțata Românească.

„Bălțata Românească e pe cale de dispariție. Am cumpărat două vaci, una pentru mine, care va fi pe sigla partidului, și una pentru George Simion. Tot ce e românesc piere, încet-încet. Oamenii își cumpără Holstein, care are productivitate mai bună la lapte, dar Bălțata Românească are carnea mai bună”, a spus Codrin Ștefănescu.

Politicianul a vorbit despre nunta lui George Simion, spunând că i s-a părut un eveniment extraordinar și că îi pare rău că nu a putut participa. Așa că moderatorul podcastului EvZ, Robert Turcescu, i-a povestit invitatului cum au fost lucrurile la nunta anului.

Jurnalistul a punctat că evenimentul nu a fost unul kitsch și că nu s-au cântat manele, așa cum s-a vorbit, cu muzică populară și tradițională de calitate, cu unii dintre cei mai buni rapsozi populari. În plus, și sonorizarea concertelor de la eveniment a fost excelentă, a mai spus moderatorul, care a povestit că este amic de ani de zile cu George Simion, așa că era firesc să meargă la nunta lui.

De asemenea, Robert Turcescu a explicat, întrebat de Dan Andronic, cât de complicat este să organizezi astfel de evenimente și a precizat că organizarea evenimentului a fost nemaipomenită.

Jurnalistul, care a fost anterior și politician, a comparat acest eveniment cu dificultățile partidelor de a organiza evenimente, congrese sau mitinguri electorale, spunând că este ceva foarte dificil de făcut. În plus, a punctat Robert Turcescu, la nunta lui George Simion organizarea și servirea au fost făcute cu voluntari.