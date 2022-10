Anamaria Prodan se întoarce la o veche iubire. Legătura neștiută dintre impresară și celebrul bărbat

Anamaria Prodan Reghecampf a anunțat într-o postare pe Instagram că se va implica în politică în cadrul Alianței Pentru Patrie (APP), partidul fondat fostul social-democrat Codrin Ștefănescu și susținut din umbră de Liviu Dragnea.

Recent, Anamaria Prodan a declarat public că s-a înscris în partidul lui Codrin Ștefănescu, pe care l-a numit un vechi prieten, care a fost alături de ea după scandalul cu Laurențiu Reghecampf. Aceasta a mai afirmat că se va implica în apărarea drepturilor femeilor, scrie Spynews.

Anamaria Prodan: Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii!

„Singura politică pe care am făcut-o până acum a fost aceea a unei soții devotate și a unei mame care și-a crescut copiii cu forță și putere, le-a oferit o viață senină, fără lipsuri, încercând să îi înconjoare cu dragoste, respect și încredere, principalele valori ale unei familii adevărate.

O vorbă din bătrâni spune, mai în glumă mai în serios, că dacă vrei să îl faci pe Dumnezeu să râdă, îi spui planurile tale. Cu toate acestea, Dumnezeu a fost întotdeauna bun și blând cu mine și niciodată nu mi-a dat mai mult decât pot duce. Așa este și cu tot scandalul prin care trec, acum, împreună cu copiii mei.

Numai acele femei care au trecut prin situații similare știu cât de tare doare să vezi cum ți se destramă lumea pe care ai construit-o cu sacrificii, cu renunțări, în care ai pus toată ființa ta. Fiecare femeie mândră, orgolioasă, care își cunoaște adevărata valoare, care se prețuiește și are încredere în forțele ei, hotărâtă să lupte până la capăt pentru dreptate și pentru drepturile ei, știe ce simți când ești trădată.

Cum rămâi fără respirație și vrei să mături totul în calea ta, să urli, să spargi, să distrugi totul, să îți smulgi piele de pe tine și carnea de pe oase, în speranța deșartă că durerea trădării se va diminua cât de cât. Să te ferească Dumnezeu de îndrăzneala timidului și bătaia femeii!”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Codrin Ștefănescu a vorbit în trecut despre legătura lor

„Am fost împreună cu Anamaria prin ’90, când eram puşti, din ’95 până în ’96, ceva de genul ăsta. Mama o iubea pe Anamaria şi maică-sa mă iubea pe mine. La un moment dat, nu ne mai suportam, am căzut de acord să ne despărţim. Eram doua bucăţi de cremene. Pe vremea aia, ea era vedetă, avea emisiune, era singurul jurnalist de sport femeie. Era nebunie, vorbea despre scoruri, despre pariuri. Când ieşeam cu ea în lume, toată lumea ştia de Anamaria Prodan şi am rămas într-o relaţie de prietenie. Asta se întâmpla cu mult înainte de a-l cunoaşte pe Reghecampf.

Noi am rămas împreună ca fraţii şi până astăzi, avem o relaţie nemaipomenită. Amândoi am iubit-o imens pe Ionela. Amândoi am iubit-o imens pe mama. I-am făcut ultima dată ziua de naştere a Ionelei cu puţin timp înainte de a muri şi i-am cântat „La mulţi ani”, ştiind că cancerul a mâncat-o şi simţea, îi dădeam curaj. Îi ziceam, „Hai, mai, Ionela că eşti roşie în obrăjori”. Mă leagă atât de multe amintiri de Anamaria, sunt prietenii mei şi ea, şi Reghecampf. Eram doi puşti frumoşi şi nebuni şi s-a întâmplat cu mult timp în urmă”, a declarat Codrin Ştefănescu la Kanal D, în urmă cu un an.