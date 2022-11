Laurențiu Reghecampf s-a lansat în afaceri. Antrenorul român obține mii de euro din noul său business

Laurențiu Reghecampf este și fermier, pe lângă profesia de antrenor. În urma noii sale activități, tehnicianul român câștigă zeci de mii de euro. Așadar, se pare că divorțul de Anamaria Prodan nu i-au afectat finanțele fostului antrenor de la FCSB.

Reghecampf poate chiar s-a inspirat de la fostul său patron, Gigi Becali. În acest context, fostul antrenor al roș-albaștrilor și-a deschis propria sa fermă. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Mai mult decât atât, rezultatele financiare nu au întârziat să apară pentru antrenor.

Laurențiu Reghecampf și noua lui afacere

În ciuda faptului că își petrece majoritatea timpului în Azerbaidjan, acolo unde antrenează echipa Neftchi Baku, Laurențiu Reghecampf reușește să se ocupe de la distanță de ferma sa. Aceasta se află în apropiere de București. Tehnicianul român a mărturisit de ce a luat această decizie. Așadar, alimentele pe care le consuma nu erau cele mai sănătoase, iar kilogramele în plus au început să apară. De asemenea, un set de analize au arătat că Reghe avea greșeli mari în privința alimentației.

„Am făcut ferma, am început să fac pentru mine. Mă îngrășasem foarte mult, ajunsesem pe la 94 – 95 de kilograme. Am făcut niște analize în Abu Dhabi, antrenam atunci acolo, și mi s-a spus că mănânc foarte multă carne și multe lucruri care nu-mi fac bine.”, a povestit Laurențiu Reghecampf.

Câte animale are Reghecampf în ferma sa

Ideea de afacere a antrenorului a pornit de la nevoie de a avea o alimentație sănătoasă. Cu toate acestea, ferma antrenorului de fotbal s-a transformat, în doar câteva luni, într-o realizare profesională. Reghe a recunoscut că ajuns deja să aibă în jur de 1.000 de animale.

„Am început să fac ferma asta cu gândul că vreau să mănânc ceva sănătos, ceva de la mine. Am început cu câteva găini, vaci, porci, oi, așa, de fun și am ajuns acum să am în jur de o mie de animale, poate mai mult. E o fermă foarte mare, e și un abator.”, a mai susținut Laurențiu Reghecampf în podcastul „Fiță cu Adiță”.