Laurențiu Reghecampf, lovitura decisivă pentru Anamaria Prodan? Antrenorul câștigă teren

Revine Laurențiu Reghecampf la FCBS?

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află într-un continuu scandal de când și-au anunțat divorț ul. Pe lângă replicile pe care cei doi foști soți și le-au aruncat, impresara și antrenorul român chiar s-au luat la bătaie în plină stradă. Incidentul s-a soldat cu drumuri la poliție și INML de unde fiecare și-a luat câte un certificat medico-legal. Cu toate acestea, tehnicianul ar putea să facă un pas mare în această luptă.Formația antrenată de Reghecampf a încheiat la egalitate cu ultima clasată din campionat, Sumqayit, scor 2-2. După acest rezultat, Nefchi Baku s-a depărtat și mai mult de liderul Qarabag care are 33 de puncte față de 26 de puncte, plus două meciuri mai puțin disputate. În acest context, au existat speculații legate de o posibilă revenirea a antrenorului pe banca echipei FCSB .În plus, după plecarea lui Nicolae Dică , numele lui Laurențiu Reghecampf a fost luat în calcul ca o variantă pentru revenire pe banca tehnică a vicecampioanei României. Acest lucru ar reprezenta o adevărată lovitură pentru Anamaria Prodan care a avut o dispută cu Gigi Becali pe tema jucătorilor impresariați de ea.

Patronul roș-albaștrilor a oferit detalii legate de o posibilă reîntoarcere a lui Reghe la echipa sa. Totuși, Gigi Becali a precizat că nu s-a gândit la acest lucru mai ales în contextul în care tehnicianul are deja contract cu o altă echipă. Latifundiarul din Pipera ar trebui să bage mâna în buzunar pentru ca antrenorul să revină la FCSB .

„Nu vreau să comentez nimic pe această temă, fiindcă orice aș spune ar lăsa loc la interpretări. E un club aflat pentru totdeauna în inima mea, îl respect pe Gigi Becali, acolo sunt oameni care știu ce trebuie făcut. Chiar nu-mi doresc să intru în niciun fel de discuții și speculații pe tema FCSB”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf a bifat două mandate la Steaua/FCSB, în perioada 2012-2014, respectiv 2015-2017. În ultimul său mandat pe banca roș-albaștrilor, Reghe a a avut rezultate remarcabile. Antrenorul a câștigat trei titluri consecutive, (2012-2013, 2013-2014), Supercupa României (2013). Mai mult decât atât, a reușit să ducă echipa până în optimile Europa League, în sezonul 2012-2013. Cel de-al doilea mandat nu a mai fost la fel de productiv, FCSB câștigând doar Cupa Ligii, în sezonul 2015-2016.

Care este relația lui Gigi Becali cu Anamaria Prodan

Omul de afaceri susține că Anamaria Prodan nu a avut niciun rol în numirea lui Reghecampf la FCSB, în 2012. În plus, impresara s-a implicat doar când antrenorul și-a negociat plecarea de la club. Gigi Becali a oferit detalii și despre relația pe care a avut-o cu fosta soție a lui Reghecampf.

Mai mult decât atât, patronul FCSB a precizat și care au fost calitățile pe care i le simpatiza impresarei. În plus, Prodan a fost singura femeie care a venit la palat pentru a discuta cu Becali.

„Știe să se bage pe sub pielea oamenilor. Dar după aceea strică. Eu o simpatizam. Ce, călca vreodată vreo femeie la mine la palat? Doar ea venea. Râdeam cu ea, glumeam. Bine, a spus după aia că eu mă uitam la ea, că spuneam «Ce frumoasă e, ce fizic are». Nu mă interesa pe mine… Putea să fie fie Brigitte Bardot. Am simpatizat-o, nu am iubit-o. Eu iubesc doar femeile care sunt cu Hristos, care sunt călugărițe. Nu iubești orice femeie. Iubesc o femeie cu care mă împărtășesc. Nu o iubeam pe Ana, o simpatizam. Dar ea a stricat tot”, a spus Gigi Becali la ProX.