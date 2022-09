Bătaie între Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan: „M-a luat de păr și m-a târât”. Poliția a deschis două dosar penale

Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și impresara Anamaria Prodan nu s-a terminat. Cei doi au ajuns în această seară la sediul Poliției Snagov. În plin proces de divorț, antrenorul și impresara şi-au adus reciproc acuzații de agresiune fizică.

Mai exact, impresara spune că antrenorul echipei Neftchi Baku, Laurențiu Reghecampf, ar fi agresat-o fizic în plină stradă. În plus, ea are dovezi filmate. „Doresc să închidem toate procesele de dragul copilului nostru minor. Am făcut câțiva pași și a început să mă înjure. După câțiva pași a început să mă înjure, să mă amenințe cu moartea. M-a luat de gât, m-a amenințat și mi-a spus că nașul copilului lui mă va bagă în pușcărie”.

Mai mult decât atât, Anamaria Prodan susține că Reghecampf a lovit-o peste față cu palma și pumnul. În plus, în momentul în care fostul soț a realizat că este filmat dintr-o mașină, el s-a năpustit asupra celui care era în autovehicul. Impresara a mai spus că și prietenul ei Eugen a fost amenințat cu moartea. „M-a luat de păr și m-a târât. Mi-a fost milă să îl calc în picioare”, ar fi declarat Anamaria Prodan la audieri, potrivit surselor Antena 3.

Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf

La rândul său, antrenorul a sesizat faptul că impresara a intrat în casă cu forța și a amenințat pe toată lumea. Polițiștii efectuează acum cercetări pentru a afla cine a început disputa. De asemenea, urmează să se emită ordine de protecție provizorii, pentru amândoi.