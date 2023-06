Cine se ocupă de educația fiului lui Damian Drăghici. Cristina Stroe i-a schimbat viața artistului

Damian Drăghici a devenit tată pentru a doua oară în urmă cu patru ani. Artistul și partenera sa, Cristina Stroe sunt părinții unui băiat pe nume Andrei, care le moștenește calitățile. Concurentul de la „Te cunosc de undeva” a mai adăugat că fiul său seamănă din punct de vedere fizic cu el. În același timp, copilul a moștenit o mulțime de calități de la mama sa.

„Andrei este cea mai mare minune din viețile noastre și cea mai mare binecuvântare. Îmi seamănă foarte mult, dar are multe calități și de la Cristina, care este o mamă incredibilă. Fizic, cred că la această vârstă seamănă cu mine când eram mic, dar știi cum e, trăsăturile se mai schimbă odată cu trecerea timpului”, a spus Damian Drăghici.

Cine se ocupă de educația fiului lui Damian Drăghici

Cristina Stroe a dezvăluit că ea este cea care are o autoritate mai mare asupra fiului său deoarece petrece mai mult timp alături de el. De asemenea, iubita artistului a explicat că Andrei un copil înțelegător și poate pricepe orice lucru care i se explică. „Andrei nu este un copil răsfățat. Nu sunt dură cu el, dar am grijă să înțeleagă atunci când ceva este nepotrivit sau periculos. Îmi place să cred că îl răsfăț sufletește, reamintindu-i constant cât este de iubit”, a spus concurenta de la „Te cunosc de undeva”.

În același timp, Damian Drăghici a ținut să sublinieze că fiul său are o personalitate foarte puternică. De asemenea, cântărețul a mărturisit că tot timpul liber pe care îl are încearcă să îl petreacă alături de Andrei, care îi moștenește talentul. Băiatul le cântă părinților săi când se află împreună, dar încă nu a început să aprofundeze acest domeniu pentru că Damian și Cristina își doresc ca fiul lor să își aleagă singur drumul în viață.

Mai mult decât atât, Andrei este atras de matematică și vorbește deja limba română și engleză foarte bine. „Andrei este un copil foarte special și nu o spun pentru că e copilul nostru, dar are niște aptitudini speciale, și aici nu vorbim doar despre muzică. Este foarte atras de numere și are o memorie incredibilă. Vreau să îi fim alături, nu să intervenim în planul lui divin”, a spus Damian Drăghici despre fiul său.

În ce relații a rămas Damian Drăghici cu fiica sa

Damian Drăghici a mai fost căsătorit de trei ori înainte de a forma un cuplu cu Cristina Stroe. În plus, artistul are și o fiică dintr-un mariaj anterior. Este vorba de Nikolina care urmează să se căsătoreascî în acest an. Damian a spus că va participa la nunta fiicel sale și că este foarte mândru de aceasta. În ceea ce privește fostele căsnicii, cântărețul a explicat că a avut de învățat câte ceva din fiecare mariaj și că nu consideră un eșec că s-a despărțit de fostele sale partenere.

„Eu nu consider că am avut eșecuri matrimoniale, ci doar lecții de învățat. De când sunt cu Cristina și de când a apărut Andrei în viețile noastre, m-am apropiat și mai mult de Nikolina și acum avem o relație frumoasă. Vorbim mereu, în fiecare an ne vedem cu toții și petrecem timp împreună. Cum s-a schimbat viața mea de când am întâlnit-o pe Cristina? Ar trebui să scriu o carte despre asta”, a spus Damian Drăgici pentru Viva.ro.