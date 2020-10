Chiar și în condițiile în care alimentele au înregistrat o creștere accentuată a prețurilor, din cauza problemelor create de pandemia de coronavirus, dar și a secetei, românii continuă să facă risipă de mâncare. O demonstrează cifrele ultimului studiu care a avut ca temă modul în care se irosește hrana. Cercetarea a fost efectuată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca și arată că 83% dintre români aruncă mâncare, fructele, legumele şi pâinea sunt alimentele risipite în cea mai mare proporţie.

Circuitul risipei este simplu. Românii cumpără mai mult decât au nevoie, apoi alimentele iau calea coșului de gunoi, pentru că se alterează și nu mai pot fi consumate.

„În concluzie, risipa alimentară nu este un fenomen ce poate fi atribuit unei anumite categorii socio-demografice, ci pare un fenomen larg răspândit, a cărui diminuare necesită încă multe investiţii concretizate în campanii de informare şi educare a actorilor implicaţi.

Această concluzie reconfirmă importanţa acţiunilor desfăşurate până în prezent de către actorii civici, academici şi guvernamentali cu privire la stoparea risipei alimentare”, a declarat coordonatorul echipei de cercetare de la USAMV Cluj-Napoca, profesor doctor Cristina Pocol.

În continuare, prețul la alimente va fi în creștere accentuată

Studiul a făcut parte din proiectul „Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsables en ECO” (Zero risipă, pentru o producţie şi un consum responsabil în Europa centrală şi orientală), finanţat de Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et Orientale.

Din punct de vedere alimentar urmează vremuri grele. Deja unele produse alimentare au înregistrat ceșteri cu procente de până la 18%. Fasolea s-a scumpit cu 18%, citricele cu16%, fructele cu 11%, făina cu 7%, iar carnea de porc doar cu 4%. Iar trendul ascendent va lovi în continuare în buzunarele consumatorilor.

În septembrie 2020, prețurile au crescut cu un procent de 2,5% față de aceeași lună a anului 2019.