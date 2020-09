România este excedentară în ceea ce priveşte ceralele, însă în cazul cărnii, legumelor şi fructelor, deficitele au crescut de mai mult de 2,5 ori în perioada 2013-2019, arată o analiză a Comitetului Naţional pentru Supra­ve­gherea Macro­pru­denţială al Băncii Na­ţionale a României.

„Concomitent avem un surplus co­mercial pentru ciuperci şi mazăre şi un deficit pentru con­serve de legume (exclusiv tomate) şi ciuperci conservate altcumva decât în oţet. În acest con­text, Ro­mânia ex­portă pre­ponderent materii prime şi pro­duse cu valoare adău­gată mică şi importă pro­duse cu valoare adău­gată mare rela­tiv la ceea ce se în­tâm­plă în ţările din regiune. Orien­tarea într-o măsură mai mare către bu­nuri care înco­r­porează o valoare adău­gată mai ri­dicată poate să contribuie la îm­bunătăţirea soldului balanţei comer­cia­le“, se arată în documentul BNR, potrivit zf.ro.

Numai în primul trimestru din acest an, România a importat 118.525 de tone de carne şi organe comestibile, în creştere cu 7,4%, faţă de perioada similară din 2019, iar valoarea acestor importuri s-a majorat cu 43%, până la 257,35 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii.

Pe de altă parte, exporturile de carne şi organe comestibile în perioada ianuarie – martie 2020 au fost de 4,2 ori mai mici decât importurile, respectiv de numai 27.691 tone.

Valoarea exporturilor de astfel de produse a fost de 53,69 milioane de euro, uşor în scădere faţă de perioada similară din 2019, când s-a cifrat la 54,14 milioane de euro.

Conform Eurostat, oficiul de statistică al UE, în țara noastră, prețurile la carne sunt cu 37,3% sub media UE.

În ceea ce priveşte România, situaţia din 2019 este identică cu cea înregistrată în anul 2018.

Alte state membre cu preţuri scăzute la carne sunt Polonia (cu 36,7% sub media din UE), Bulgaria (33,8% sub media UE) şi Lituania (29,9% sub media din UE).

Pe de altă parte seceta a lovit cumplit și în recoltele de anul acesta. În ciuda promisiunile date de Guvern despre despăgubiri, fermierii sunt sceptici că vor putea recupera mare parte din pagubă.