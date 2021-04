Fosta jurnalistă de la Realitatea Plus va prelua de miercuri, 28 aprilie, coordonarea Grupului de Comunicare Strategică, a transmis marți seara, predecesorul acestuia în funcție, Andi Manciu, pe grupul de comunicare al campaniei de vaccinare.

Mioara Costin ne va ține la curent cu vaccinarea

Mioara Costin a fost de-a lungul timpului, jurnalistă la ziarul Puterea, după care s-a mutat la site-ul Realității TV – realitatea.net. Ulterior a trecut în televiziune, fiind reporter pe politic și prezentator al postului tv. În urmă cu mai bine de o lună, această își anunța demisia de la Realitatea, scrie RomâniaTV.

„Pe 10 martie mi-am anunţat şefii din redacţie că voi pleca de la Realitatea Plus. Sunt aproape 7 ani de stat aici, în care am trecut prin toate etapele. Site, un fel de invitat în studio, o emisiune prezentată, reporter pe politic. Dar nu am renunţat niciodată sa fac teren, chiar dacă ajungeam mai rar, la început. M-a invatat presa scrisă că nu poţi fi jurnalist dacă nu faci teren. Vor urma niste zile de concediu, apoi o perioada de preaviz in care lucrez, in aprilie. După care vom avea drumuri separate”, anunţa Mioara Costin în 15 martie, printr-o postare pe Facebook.

Din echipa Mioarei Costin va face parte şi Dana Păcurar, de asemenea fost reporter Realitatea TV. Păcurar a plecat de la staţia de ştiri în ianuarie 2021, după ce s-a întors din concediul de maternitate.

A fost reporter pe politic vreme de zece ani la Realitatea (2008-2018), ea lucrând mai apoi la Camera Deputaţilor şi Parlamentul European.

Manciu nu a rămas pe drumuri

Recent plecatul Andi Manciu a fost considerat drept unul dintre apropiații liderului PNL, Ludovic Orban. Drept dovadă stă și răspunsul șefului Camerei Deputaților. Întrebat de ce și-a dat demisia Manciu, Orban a spus: „Ca să revină la partid, șeful departamentului de relații cu dumneavoastră (presa – n.red.)”.

Mai mult, surse autorizate susțin că va primi șefia agenției de știri Agerpres.