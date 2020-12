Noul premier al României, Florin Cîțu, a preferat mereu să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului. Este și unul dintre motivele pentru care nu se cunosc foarte multe informații despre o posibilă parteneră pe care premierul ar putea să o aibă.

Nimeni nu l-a văzut până acum pe Florin Cîțu în compania unei femei, lucru ce a ridicat mai multe semne de întrebare. Recent, cineva l-ar fi dat de gol pe noul premier al României și ar fi spus că acesta are, de fapt, o iubită.

Totul a ieșit la iveală într-o emisiune de la Antena 3, unde era invitată Elena Calistru. Fostul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a fost cel care l-a dat de gol pe Florin Cîțu, numind-o pe aceasta „doamna Cîțu”.

Elena Calistru are și ea o carieră de succes la fel ca și noul premier al țării. Presupusa iubită a lui Florin Cîțu este în prezent preşedinte şi co-fondator al asociaţiei Funky Citizens. De asemenea, se pare că ea lucrează în societatea civilă din anul 2008 în proiecte naţionale şi internaţionale legate de bună guvernare, transparenţă, politici fiscal-bugetare.

În rest, nu se cunosc prea multe detalii despre femeia care i-ar fi furat inima noului premier al României, scrie Capital.

Klaus Iohannis l-a desemnat pe Cîțu premier

„După prima rundă de consultări, am spus că e nevoie de câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Și s-au cristalizat. O coaliție formată din PNL, USR PLUS și UDMR a fost formalizată și a dovedit deja majoritatea în Parlament și azi la consultări liderii partidelor s-au prezentat împreună și au propus un candidat de premier. Am decis să îl desemnez pe Florin Cîțu pentru poziția de prim-ministru”, a fost anunțul lui Klaus Iohannis.

Prima reacție a lui Florin Cîțu după ce a fost desemnat premier

„Mulțumesc partidelor care m-au desemnat. România trece printr-o dublă criză, economică și sanitară. Vin în fața dvs. cu o echipă de profesioniști. Fiecare ministru vine cu obiective clare, care vor fi monitorizate trimestrial. Mă voi asigura că obiectivele sunt îndeplinite”