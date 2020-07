Pe lângă terenurile dobândite prin donații, Florin Cîțu are o casă și un apartament, un cont la Raiffeisen Bank și un credit de 303.000 euro la ING. Ministrul Finanțelor a explicat că obține bani din exploatarea proprietăților sale: „Banii sunt din exploatarea proprietăților pe care le am. Vânzare-cumpărare înseamnă exploatare proprietăți. Am vândut terenuri. Am câștigat și în instanță, sunt donații” a spus Florin Cîțu.

Mai mult, Cîţu deţine, împreună cu fratele său George Cîţu, câte 50% fiecare, din 3 terenuri de 1 hectar (teren agricol), 75 hectare (teren forestier) şi 1.250 mp (intravilan). Toate au fost obţinute prin donaţie de la părinții săi, Elena şi Vasile Cîţu, conform declarației de avere.

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, are un apartament de 130 mp în Capitală, jumătate dintr-o casă din Vâlcea şi mai are pe numele său două terenuri în afara Bucureştiului, dar deţine jumătate din fiecare. În conturi, are 400.000 de lei, iar în ce priveşte veniturile, anul trecut a obţinut aproape 300.000 de lei. Şeful de la Finanţe are, însă, şi datorii.

