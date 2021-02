Un nou termen îl așteaptă pe patronul Realitatea Plus la data de 22 februarie. S-a mai prezentat în fața instanței pe data de 25 ianuarie, dar cauza a fost din nou amânată de același judecător.

Judecătorul Cătălin Oprea, care profesează la Tribunalul București, este cel care a amânat speța în cazul lui Maricel Păcuraru , patronul Realitatea Plus , de 42 de ori.

„Mă consider total nevinovat. Am rugămintea, pentru că am probleme de sănătate, să nu particip la proces. Aștept ca Parchetul să îmi demonstreze vinovăția. Nu vreau să dau declarații în cauză”, a spus Maricel Păcuraru în fața judecătorului, la acea vreme.

Cine este, de fapt, judecătorul care a amânat speța de 42 de ori?

Cătălin Oprea este un bărbat în vârstă de 46 de ani. El are o carieră în magistratură de peste 12 ani. Din anul 2004 el lucrează la Tribunalul București, de unde câștigă 137.460 de lei anual.

La această sumă se mai adaugă 31.000 de lei pentru chirie.

Este căsătorit și are doi copii. Soția sa este profesoară de biologie la două licee din București.

De asemenea, conform declarației sale de avere, deține și 3 autoturisme. O Dacie 1310, o Kia Sportage și un Peugeot.