Alexandra Bulat a fost aleasă deja pe listele Partidului Laburist, pentru un post de consilier al comitatului Cambridgeshire, din estul Angliei. Funcția obținută de Alexandra este echivalentul poziției de consilier județean în România.

După numărarea voturilor, englezii care trăiesc în circumscripția electorală Abbey au decis să voteze o româncă, pe care să o trimită în Consiliul Comitatului Cambridgeshire. Alexandra a reușit performanța de a se clasa mai bine elecoral, față de Partidul Laburist din care face parte.

„Este nevoie de informare mai mult la nivel local, pentru că foarte mulți români, mai ales cei care au venit recent, nu prea știu care sunt drepturile lor, ce drepturi au la muncă. În zona din afara orașului sunt foarte mulți români care lucrează în agricultură, de exemplu, și chiar am observat că lucrează în niște condiții care nu sunt într-adevăr bune”, a declarat Alexandra, fiind citată de Aleph News.

Vrea să activeze la vârful politicii engleze

Alexendra Bulat a plecat în Marea Britanie în anul 2012. Ea este absolventă a University College Londra, cu master la Universitatea Cambridge și doctor în sociologie al University College London. În prezent, Alexandra spune că nu s-ar mai întoarce în România decât în vizită, și că a ajuns să gândească în limba engleză, ceea ce înseamnă că s-a acomodat foarte bine cu viața din Regatul Unit.

Acum, după ce a repurtat un real succes electoral, Alexandra Bulat vrea să facă pasul spre vârful Partidului Laburist, unde speră să îi facă pe lideri să coboare printre oameni și să asculte problemele acestora.

„La nivel național aș vrea să-l văd pe Keir Starmer și pe alți parlamentari Laburiști să vorbească mai mult cu oamenii de rând și să asculte mai mult. Eu am am ieșit în fiecare zi și am făcut campanie în ultima lună, trebuie cu toții să vorbim mai mult cu oamenii din jur și să luăm în serios ceea ce spun ei. Unii candidați nu vor să vorbească cu alegătorii pe anumite subiecte, cu ar fi de pildă politica de imigrație.

Eu vreau să vorbesc cu oamenii chiar dacă nu sunt de acord cu mine, să prezint o imagine mai bună a europenilor și a românilor, să avem o imagine mai pozitivă, pentru că să fim sinceri, românii nu au avut cea mai bună imagine, și din cauza tabloidelor care publică articole negative despre ei. Sunt foarte bucuroasă că în sfârșit avem un român în politică. Nu suntem aici în Marea Britanie doar ca să trăim și să muncim, vrem să fim implicați, să votăm și, de ce nu, să candidăm și să fim reprezentați în politică indiferent de preferințe” a mai spus Alexandra, fiind citată de RFI.