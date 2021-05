La alegerile locale de joi, care au loc în majoritatea regiunilor din Marea Britanie, au dreptul de a candida și de a fi aleși și cetățenii Uniunii Europene, rezidenți în UK. Astfel, s-a creat posibilitatea ca la aceste alegeri să candideze și români.

Sergiu Barna – candidat al Partidului Conservator

Sergiu Barna este candidat al Partidului Conservator, condus de prim-ministrul Boris Johnson, pentru consiliul județean Kent, comitatul din colțul de sud-est al Angliei.

Deși Conservatorii au toate șansele să-și păstreze majoritatea confortabilă în acest consiliu pe care-l domină politic practic de la înființare în 1973, Sergiu Barna este într-o poziție dificilă, candidând în circumscripția Canterbury Sud în orașul reședință al județului. Funcția a fost câștigată acum patru ani de un candidat al Partidului Liberal Democrat. Din această poziție, Sergiu Barna recunoaște că nu candidează cu prima șansă:

„Din cauza faptului că ultimele alegeri au fost câștigate de Liberal Democrați, Partidul Conservator s-a adaptat la semnalele pe care le dă electoratul și de aceea promovează mai mulți candidați din rândul minorităților etnice. Eu am făcut parte dintr-o asociație, așa am și ajuns în politică, care se numește Ethnic Minorities Independent Council (Consiliul Independent al Minorităților Etnice), iar eu am observat că majoritatea celor care aparțin minorităților etnice sunt de stânga, dar eu m-am înscris în Partidul Conservator unde am găsit numeroși militanți din minoritățile etnice, mai puțin în Canterbury.

Deci este o schimbare recentă a strategiei Partidului Conservator, care se adaptează la semnalele date de electorat”, a spus Sergiu Barna.

Sergiu Barna a adus în fața electoratului problemele românilor de acolo și problemele sociale din UK. El speră să fie votat de românii din Canterbury.

Românca Alexandra Bulat candidează în Cambridgeshire

În Cambridgeshire candidează cu șanse bune de a fi aleasă românca Alexandra Bulat.

Alexandra Bulat candidează în circumscripția Abbey din orașul Cambridge, capitala comitatului (echivalentul județului) Cambridgeshire din estul Angliei, din partea Partidului Laburist.

Circumscripția (divizia) Abbey din orașul Cambridge avea un consilier Laburist de la alegerile precedente. Acesta s-a retras însă lăsând un loc liber de candidat pentru care a fost selecționată Alexandra Bulat.

În anul 2017 Laburiștii au avut în Abbey un avans de doar 3% față de Partidul Liberal Democrat (40% – 37%). Alexandra Bulat spune că acum lupta se va da aici între Partidul Laburist și Partidul Verzilor. Scrutinul este unul majoritar uninominal, cu un singur tur.

Alexandra Bulat a fost activă după decizia Marii Britanii de a ieși din UE în apărarea drepturilor cetățenilor europeni rezidenți aici. Subiectul acesta a fost o temă importantă în actuala campanie, după cum a explicat ea într-un interviu la RFI.