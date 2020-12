Primul român care s-a vaccinat împotriva coronavirusului are 26 de ani și locuiește în Marea Britanie și este medic. El lucrează în secțiile cu pacienții infectați cu coronavirus și a vorbit pe forumul Reddit Romania despre cum se simte și ce efecte are vaccinul de la Pfizer, care este utilizat în campania de vaccinare din Marea Britanie.

Asaltat cu întrebări

„Salut! Sunt medic rezident in UK (Birmingham) și tocmai am primit prima doză de vaccin anti-COVID (kit-ul Pfizer). M-am gândit că un AMA ar fi util dacă aveți întrebări”, a scris medicul, care a primit peste 300 de întrebări din partea „internauților”, conform universul.net.

Românul a dezvăluit că suferă de atopie(n.r. – manifestare de hipersensibilitate alergică, pe fondul unei predispoziții ereditare) și astm, iar în lunile aprilie și mai s-a infectat cu coronavirus. El este programat la data de 9 ianuarie a anului viitor să primească a doua doză, rapelul.

„Am numai o ușoară durere locală în umăr”

„Au trecut cam 36 de ore. Am numai o ușoară durere locală în umăr unde mi s-a făcut injecția. Cea mai gravă reacție alergică este șocul anafilactic, nu s-au înregistrat cazuri de șoc anafilactic la acest vaccin și este destul de puțin probabil sa apară efecte adverse atât de serioase, având în vedere natura vaccinului.

Acestea fiind zise, au fost 4 cazuri in rândul staff-ului medical de reacții moderat severe (reacții anafilactoide), însă aceste persoane erau cunoscute să fi avut reacții alergice la vaccinuri în trecut”, a mai spus românul.

El a mai afirmat că: „De exemplu în cazul astmului (și eu am astm) o formă gravă ar însemna multiple spitalizări pentru episoade grave, șederi în spital la terapie intensivă datorate astmului etc. Eu sunt o persoană cu atopie (multiple alergii la mai multe lucruri, printre care și ambrozie) și nu am avut niciun fel de reacție alergică sau înrăutățire a alergiilor pe care le am.”