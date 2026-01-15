Cine e premierul Groenlandei. Fost jucător de badminton, pe jumătate danez, dintr-un partid ce nu susține independența

Când Jens-Frederik Nielsen a devenit prim-ministru al Groenlandei, lumea a privit cu interes nu doar vârsta sa neobișnuit de tânără, ci și semnificația politică a persoanei sale. Groenlanda nu este un stat obișnuit.

Este un teritoriu autonom aflat în Regatul Danemarcei, o piesă strategică în Arctica, disputată diplomatic de marile puteri. Iar omul care conduce această insulă uriașă și rar populată este, el însuși, produsul unei istorii complicate între colonie și metropolă.

Jens-Frederik Nielsen nu este doar un politician. El este o punte vie între două lumi care, deși sunt legate oficial, se privesc adesea cu suspiciune: Groenlanda și Danemarca.

Născut și crescut în Nuuk, capitala Groenlandei, Nielsen aparține primei generații care a venit pe lume după ce insula a intrat pe drumul autonomiei politice.

A copilărit într-un oraș unde tradițiile inuit coexistă cu administrația daneză, unde pescarii și vânătorii împart spațiul cu funcționari, profesori și politicieni formați în Copenhaga.

De mic, a fost expus la ideea că Groenlanda nu este complet liberă, dar nici o colonie în sens clasic. Este o țară care își caută drumul între dependență economică, autonomie politică și aspirații naționale.

Sportul a fost prima lui școală publică. Ca jucător de badminton, a reprezentat Groenlanda în competiții internaționale, experiență care i-a oferit o primă formă de vizibilitate și disciplină, dar și conștiința faptului că Groenlanda există pe harta lumii mai ales prin indivizii care o reprezintă.

Ulterior, a studiat științe sociale, formându-se într-un sistem educațional puternic influențat de Danemarca, dar aplicat unei societăți groenlandeze aflate încă în căutarea propriei identități.

Familia lui Jens-Frederik Nielsen reflectă, într-un mod aproape simbolic, relația complexă dintre Groenlanda și Danemarca. Unul dintre părinții săi este danez, iar celălalt groenlandez, ceea ce l-a făcut să crească între două culturi, două limbi și două moduri diferite de a privi lumea.

În casa sa se vorbeau atât daneza – limba administrației, a universităților și a puterii politice – cât și groenlandeza, limba comunității, a tradițiilor și a identității locale.

Din partea părintelui danez, Nielsen a fost expus de timpuriu la gândirea instituțională occidentală, la ideea de stat funcțional, reguli și proceduri.

Din partea părintelui groenlandez, a moștenit legătura emoțională cu un popor care și-a trăit istoria sub o autoritate externă și care încă își caută demnitatea politică deplină.

Această dublă moștenire nu l-a fragmentat, ci i-a oferit o capacitate rară de a înțelege ambele tabere și de a vorbi, cu credibilitate, atât cu Nuuk, cât și cu Copenhaga.

Ascensiunea politică a lui Nielsen nu ar fi fost posibilă fără structura instituțională creată de Danemarca în Groenlanda. Parlamentul, partidele, administrația publică și sistemul juridic sunt, în mare măsură, copii ale celor daneze.

Nielsen a crescut politic în acest cadru, a învățat limbajul tehnocrației nordice și a fost educat într-o cultură a compromisului și a negocierii.

Când a ajuns lider al partidului său și apoi prim-ministru, el nu a venit cu un discurs revoluționar sau anti-colonial. Din contră, stilul său este calm, tehnic și moderat – exact tipul de lider cu care Danemarca se simte confortabil să negocieze.

Groenlanda primește anual subvenții masive de la Danemarca. Fără ele, economia sa nu ar putea susține statul modern pe care îl are. În același timp, majoritatea groenlandezilor visează la independență. Acest paradox definește întreaga politică a insulei.

Nielsen știe că o ruptură brutală de Danemarca ar fi riscantă. De aceea, el promovează o cale lentă, tehnică, aproape managerială către mai multă autonomie: dezvoltarea resurselor naturale, atragerea investițiilor, profesionalizarea administrației și creșterea controlului local asupra economiei.

Criticii săi spun că este prea apropiat de Copenhaga, prea educat în sistemul danez, prea confortabil cu status quo-ul. Susținătorii săi răspund că exact acest lucru îl face periculos pentru forțele externe care vor să transforme Groenlanda într-o colonie nouă, fie ea americană sau chineză.

Nielsen nu este un naționalist romantic. Este un pragmatic. El înțelege că, în secolul XXI, independența nu înseamnă izolare, ci capacitatea de a negocia de pe poziții de forță.

Jens-Frederik Nielsen nu poate fi separat de Danemarca, la fel cum Groenlanda nu poate fi desprinsă ușor de regatul care a administrat-o timp de secole. Biografia sa, familia sa și formarea sa politică sunt expresia acestui adevăr.

El este un lider al tranziției: între colonie și stat, între trecut și viitor, între dependență și suveranitate. Iar Groenlanda, sub conducerea sa, încearcă să facă exact același lucru.