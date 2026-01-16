Cinci ore întârziere pe ruta Kiev–București Nord. Circulația feroviară, afectată de avariile din Ucraina

Trenul internațional care circulă pe relația Kiev–Ungheni–București Nord ajunge sâmbătă în Capitală cu o întârziere de aproximativ cinci ore, ca urmare a unor avarii produse la rețelele electrice de pe teritoriul Ucrainei. Situația îi afectează și pe pasagerii care călătoresc din Chișinău spre București, deoarece cele două garnituri sunt cuplate în stația Ungheni, anunță CFR Călători.

Potrivit companiei feroviare, trenul internațional 99/401, care a plecat din Kiev vineri și ar fi trebuit să ajungă în București Nord sâmbătă la ora 06:38, înregistrează o întârziere de circa cinci ore pe teritoriul ucrainean.

„Potrivit comunicatului Căilor Ferate din Republica Moldova, bazat pe informaţiile furnizate de Căile Ferate din Ucraina, întârzierea este cauzată de avarierea reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Întrucât trenul Chişinău- Bucureşti Nord se cuplează în staţia Ungheni cu trenul Kiev-Bucureşti Nord, această întârziere va afecta şi pasagerii care călătoresc din Chişinău spre Bucureşti”, a precizat CFR Călători.

Contextul întârzierilor este legat de situația dificilă a sistemului energetic din Ucraina. Țara dispune de rezerve de combustibil pentru cel puțin 20 de zile, a declarat vineri, în fața parlamentului, ministrul Energiei, Denis Șmîhal, care a descris starea generală a sectorului energetic drept una extrem de complicată, în urma atacurilor cu drone și rachete rusești asupra infrastructurii. Oficialul a cerut companiilor să importe de urgență electricitate pentru a acoperi cel puțin jumătate din consumul național.

Șmîhal, care a fost premier al Ucrainei între 2020 și 2025 și a preluat portofoliul energiei la începutul acestei săptămâni, a afirmat că cele mai mari dificultăți se înregistrează în capitala Kiev și în regiunile Dnipropetrovsk, Harkov și Odesa.

În localitățile din apropierea liniei frontului, mii de locuințe sunt fără electricitate și încălzire de mai multe zile, în condițiile unor temperaturi sub zero grade.

„În unele orașe și regiuni, pregătirile pentru iarnă au eșuat. În ultimele două zile de când sunt în funcție, am văzut că multe lucruri sunt în mod evident blocate. Nu mai există nicio centrală electrică în Ucraina pe care inamicul să nu o fi atacat”, a spus ministrul.

Declarațiile vin după ce, miercuri, președintele Volodimir Zelenski a anunțat intenția de a declara stare de urgență în sectorul energetic, pentru a recupera timpul pierdut și a rezolva problemele cauzate de întreruperile de curent generate de atacurile repetate ale Rusiei.

Măsura presupune inclusiv modificarea regulilor stării de urgență instituite la începutul invaziei ruse din 2022, care interziceau deplasările pe timp de noapte. Șmîhal a precizat că locuitorii vor putea „să se deplaseze liber pentru a ajunge la «punctele de invincibilitate»”, adăposturi încălzite amenajate în orașele ucrainene.

Ministrul a anunțat și consolidarea celulei de criză responsabile de reparațiile de urgență ale infrastructurii esențiale din Kiev, după ce aproape jumătate din capitală a rămas fără încălzire vinerea trecută.

Jurnaliștii AFP aflați la Kiev au relatat întreruperi frecvente de electricitate și o reducere a capacității de încălzire în locuințe. Unele semafoare nu funcționează, iar o parte dintre magazine și restaurante sunt închise.

Amploarea exactă a pagubelor suferite de rețeaua energetică ucraineană nu este cunoscută, autoritățile evitând să ofere detalii complete despre acest sector considerat strategic. Joi seara, Zelenski a anunțat că 400.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unor noi atacuri rusești asupra orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina.