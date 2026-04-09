Chișinăul pregătește un dosar împotriva Rusiei. Despăgubiri pentru poluarea râului Nistru și distrugerea infrastructurii energetice

Republica Moldova se apropie de finalizarea unui dosar complex prin care va solicita despăgubiri pentru prejudiciile provocate infrastructurii energetice și pentru poluarea râului Nistru. Autoritățile de la Chișinău documentează amploarea daunelor și pregătesc transmiterea oficială a solicitării către Federația Rusă.

Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministrul, ministru al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a precizat că evaluările sunt în etapa finală. Ministrul a recunoscut că Republica Moldova are posibilități limitate de a influența Federația Rusă, însă a subliniat că acțiunea este necesară din punct de vedere juridic și moral.

„Capacitatea noastră de a influența un stat precum Federația Rusă este limitată, trebuie să fim onești. Dar, este responsabilitatea noastră, ca stat și ca cetățeni, să întreprindem toate demersurile juridice legale pentru a nu apăra drepturile și interesele, conform dreptului internațional”, a subliniat șeful diplomației.

Acesta a făcut referire și la contextul mai larg al relațiilor cu Federația Rusă, marcat de încălcări ale normelor internaționale. Referindu-se la valoarea prejudiciilor, oficialul a precizat că există estimări preliminare în sectorul energetic, însă evaluările complete sunt încă în desfășurare.â

„În cazul sectorului energetic, s-au vehiculat suma de milioane de lei, însă aceste date trebuie verificate. În ceea ce privește poluarea râului Nistru, calculele sunt încă în curs”, a spus ministrul.

Ministrul a atras atenția asupra consecințelor pe termen lung ale poluării, care vor continua să afecteze mediul ani de zile.

„Impactul nu dispare imediat și nu va dispărea nici mâine. Chiar dacă, în unele cazuri, efectele sunt mai reduse, consecințele vor rămâne ani de zile. Ecosistemul a fost afectat grav, atât fauna, cât și flora, inclusiv ceea ce se acumulează în albia râului și ceea ce a fost transportat pe cursul inferior”, a conchis acesta.

Șeful diplomației de la Chișinău a precizat că dosarul va fi finalizat și transmis, chiar dacă recuperarea efectivă a despăgubirilor va depinde de evoluțiile internaționale.

Pagubele provocate de poluarea Nistrului ar putea ajunge la miliarde de lei, iar autoritățile avertizează că efectele nu s-au încheiat, chiar dacă sursa de contaminare a fost stopată. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că impactul real va putea fi evaluat abia după finalizarea crizei, inclusiv din perspectiva daunelor asupra ecosistemului.

Ministrul a confirmat că, în urma verificărilor efectuate inclusiv pe teritoriul Ucrainei, sursa poluării a fost oprită. Cu toate acestea, riscurile nu au dispărut complet, întrucât produse petroliere continuă să ajungă în Nistru, fiind antrenate de pe maluri și din zonele unde s-au acumulat anterior.

Analizele de laborator efectuate, inclusiv în colaborare cu laboratoare din România, au confirmat prezența compușilor și derivaților de produse petroliere în apă, însă nu au fost identificate metale grele, ceea ce reprezintă un element pozitiv în evaluarea impactului.

Pentru a limita efectele poluării, autoritățile mențin 22 de baraje de protecție pe Nistru.

Amintim că în Republica Moldova a fost instituită, pe 16 martie, stare de alertă de mediu pentru 15 zile în contextul poluării Nistrului după atacurile asupra Hidrocentralei din Novodnestrovsk, din 7 martie.

Locuitorii din nordul Republicii Moldova nu au avut timp de câteva zile apă la robinet, iar criza a fost depășită cu ajutor din Uniunea Europeană, în mod special din România.

Pe 1 aprilie, ministrul Mediului a anunțat că starea de alertă instituită în bazinul fluviului Nistru s-a încheiat, însă autoritățile vor continua să monitorizeze calitatea apei și să ia măsuri preventive pentru a evita eventuale riscuri.