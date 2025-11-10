Chișinăul aprinde luminițele de Crăciun pe 5 decembrie, nu pe 1 ca în capitalele europene. Video

Republica Moldova. Sărbătorile de iarnă vor începe oficial la Chișinău pe 5 decembrie, când va fi inaugurat Pomul de Crăciun, Târgul tradițional și iluminatul festiv, a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe 10 noiembrie. Decizia marchează o diferență față de capitalele europene, unde bradul și luminițele de Crăciun sunt aprinse de regulă la începutul lunii decembrie sau chiar pe 1 decembrie.

„Suntem la mijlocul lunii noiembrie. În curând, urmează sărbătorile de iarnă. Pentru data de 5, rog să fie pregătite toate cele necesare ca să fie lansat atât Târgul de Crăciun, cât și toate lucrurile care țin de aspectul vizual și infrastructură, pentru a organiza aceste sărbători la cel mai înalt nivel”, a declarat primarul Chișinăului.

Potrivit lui Ion Ceban, preturile de sector și direcțiile municipale, inclusiv cele responsabile de transport, cultură și gospodărie comunală, au primit instrucțiuni clare pentru finalizarea tuturor aranjamentelor necesare până la începutul lunii decembrie. Edilul a încurajat și agenții economici să contribuie la decorarea orașului, amenajând spațiile și locațiile proprii.

„Împreună, putem crea o atmosferă frumoasă de sărbătorile de iarnă”, a subliniat Ceban, menționând că atmosfera festivă din capitală a devenit o tradiție apreciată de chișinăuieni și de vizitatorii din alte localități.

În majoritatea capitalelor europene, inaugurarea bradului de Crăciun și aprinderea luminițelor au loc mai devreme, în jurul datei de 1 decembrie, sau chiar la finalul lunii noiembrie. Aceste ceremonii sunt adesea însoțite de concerte, parade și târguri de sezon, creând o atmosferă festivă încă de la începutul lunii. În Chișinău, inaugurarea oficială întârzie câteva zile față de modelul european, păstrând tradiția locală, dar promițând un eveniment spectaculos.

Pomul de Crăciun va fi amplasat în centrul capitalei, iar Târgul tradițional va oferi locuitorilor o varietate de produse artizanale și gastronomice. Iluminatul festiv va cuprinde principalele bulevarde și piețe, iar echipele municipale lucrează deja la montarea instalațiilor și decorațiunilor.

Menționăm că, anterior, Primăria Chișinău inaugura Pomul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale pe 1 decembrie, conform tradiției din majoritatea capitalelor europene.