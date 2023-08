Cinci medici chirurgi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu au anunțat că vor renunța la gărzi începând cu luna septembrie. Medicii susțin că sunt nemulțumiți de faptul că persoanele aflate la conducerea spitalului nu l-au susținut pe doctorul care a operat-o de hernie pe femeia care era, de fapt, însărcinată în nouă luni.

Constantin Barbu a fost medicul care a operat-o pe femeia care a ajuns cu dureri mari în zona abdominală la spital. Cei cinci chirurgi susțin că operațiile se desfășoară în condiții improprii. În plus, ei invocă drept motiv și timpul ridicat de aşteptare pentru realizarea investigaţiilor imagistice şi a analizelor.

Printre problemele reclamate de medici se numără și lipsa personalului calificat pentru sălile de operaţii. De asemenea, chirurgii susțin că uneori este refuzat consultul pentru unii pacienţi în ATI, iar ei nu mai doresc să îşi asume responsabilitatea.

Medicii au mai susținut că puteau fi supuși unui linșaj mediactic chiar dacă pacienta nu a fost afectată. Chirurgii afirmă că pacienta le-a mulțumit pentru cum a fost tratată și a recunoscut că vina îi aparține. Pacienta în cauză a ajuns la spital în luna a noua de sarcină și a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, potrivit Hotnews.ro.

Femeia, în vârstă de 35 de ani, nu ştia că este însărcinată şi s-a prezentat la spital acuzând dureri abdominale. Ulterior, ea a născut o fetiţă. Reprezentanţii spitalului au transmis că eventraţia era reală şi că operaţia era necesară. În plus, femeia a declarat că nu este însărcinată şi că se află sub tratament cu anticoncepţionale.

Pacienta a spus că nu știa că este însărcinată în nouă luni pentru că lua pastile anticoncepționale. În plus, ea susține că menstruația i-a venit la timp. Gravida a povestit că a fost șocată când s-a trezit și asistentele i-au spus că a născut o fetiță.

„Eu am zis: nu, am două fetiţe, nu înţelegeam ce a zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată, cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că am două, nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă”, a declarat femeia.