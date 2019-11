Dovedind că stăpânește și vorbele meșteșugite la fel ca meseria, Godină a venit pe scena de la iUmor și s-a „dat” chiar la durul Cheloo. Polițistul brașovean a făcut bășcălie de supervedeta de la Paraziții și asta spre deliciul celorlalți jurați, dar și a publicului, notează cancan.ro.

Într-o rafală fără precedent, Cheloo a încasat atac după atac, fiind „încătușat” de Marian Godină cu replici usturătoare. „Stai liniștit, Chello! Nu sunt în timpul serviciului. Suntem oameni norocoși, niciunul dintre noi nu-i azi în uniforma pe care o merită”, și-a început recitalul ofițerul brașovean.

În continuare, Marian Godină i-a reamintit lui Cheloo cum s-au cunoscut ei doi: „Nu știu dacă-ți amintești, dar noi doi ne-am mai întâlnit cu ceva timp în urmă. De fapt, și dacă-ți amintești întâmplarea, n-ai avea cum să mă recunoști pentru că atunci eram la muncă și aveam cagulă”.

Nici trupa Paraziții nu a scăpat de atacul lui Godină, care a făcut bășcălie pe seama albumului „Antimiliție”: „Știu că ai scos și o melodie „Antimiliție”, iar unii te-au dat în judecată pentru asta. «Dacă n-ai imaginație, fă-te polițist!», e unul dintre versuri. Ce-i așa ofensator? Unii ar trebui să știe că, atunci când compui o piesă, trebuie să ții cont și de rimă și de măsură. Ar fi fost greu să faci să sune bine un refren lung, ceva de genul «Dacă nu te mai ascultă nimeni și nu prea mai ai concerte, fă-te jurat la iUmor»”.

Cheloo a fost făcut KO de ultima replică: „Per total, Cheloo e chiar foarte tare! Dacă stau să mă gândesc, e singurul om care și-a luat amendă de circulație de la DIICOT. Și asta pentru că a trecut pe verde”.

Pe de altă parte, Marian Godină afirmă că a venit la iUmor împins și de ultimul album al celor de la Paraziții: „Am primit încântat invitația, mai ales după ce Paraziții au scos melodia «Antimiliție» și au fost dați în judecată. Am și scris pe blogul meu că imaginea Poliției vine din interior, nu de la o melodie rap. Am avut emoții de când am ajuns la platourile de filmare până când am ieșit de pe scenă, nu e un lucru pe care îl fac în fiecare zi”.

