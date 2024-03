Monden Chefi la cuțite: Juratul care a schimbat furtunul de pompier cu boneta de bucătar







Noi jurați ai emisiunii culinare „Chefi la cuțite” au în spate povești de viață pe care nu le-au prezentat publicului larg. Emisiunea de la Antena 1 va debuta în câteva zile și în loc de trei vor fi patru jurați. Producătorii au anunțat noi reguli pentru ediția cu numărul 13.

De la pompier la jurat „Chefi la cuțite”

Revenind la jurați, unul dintre cei patru bucătari nu a fost prieten dintotdeauna cu boneta și cuțitul. Este și cazul și lui chef Ștefan Popescu, care inițial s-a ocupat de stingerea incendiilor. De fapt, Popescu a descoperit pasiunea pentru gătit în timpul stagiului militar, spre deosebire de un alt jurat și anume, chef Richard Abou Zaki. Acesta din urmă și-a găsit foarte devreme locul în bucătărie.

Pesemne că, chef Ștefan Popescu reprezintă cu succes cel mai bun exemplu că se poate reuși la orice vârstă atât timp cât există pasiune și ambiție. Parcursul juratului în tainele bucătăriei a fost surprinzător.

A plecat la specializare în Marea Britanie

Atestatul de pompier l-a obținut, dar nu a ajuns să practice cu adevărat meseria pentru că i-a venit o altă idee. A vrut să dea haina de pompier pe parpalacul de detectiv.

„M-am gândit să mă fac detectiv. Când ești tânăr, crezi că totul e posibil. M-am înscris la o școală de detectivi, dar cei de-acolo m-au trimis la o anumită locație unde trebuia să stau de pază. Nu mi-a plăcut, așa că am zis «Stop»”, a adăugat juratul „Chefi la cuțite”.

Pasiunea pentru gătit a descoperit-o întâmplător. Pe vremea când efectua stagiul militar. Ulterior, și-a dat seama că „bucătăreala” era meseria pe care destinul i-a rezervat-o. Așa se face că a ajuns să lucreze timp de doi ani în Marea Britanie, pentru ca mai apoi să revină ca sous-chef la un hotel din Capitală.

„Așa am descoperit, pe parcurs, că asta îmi doresc. Să fiu bucătar. Și, de la zi la zi, acest lucru a devenit, într-adevăr, pasiune. După câțiva ani, am plecat să mă specializez în Marea Britanie, unde am muncit doi ani, revenind în țară ca sous-chef la un hotel din București proaspăt inaugurat.

„Chefi la cuțite” începe duminică, 18 martie

Și, deși, după o vreme, gândul meu a fost de a-mi îmbogăți din nou experiența peste hotare. Am hotărât să rămân în țară, pentru că se născuse primul meu fiu și voiam să fiu alături de familia mea. În acești ani, am fost autodidact, citind multe cărți despre gastronomie.

Dar am și urmat, în țară și în Franța, diverse cursuri de maestru în arta culinară și bucătar-șef, dorindu-mi mereu să-mi extind cunoștințele. Eu sunt un exemplu că se poate reuși la orice vârstă în bucătărie. Dacă vrei cu adevărat asta și ești pasionat de gastronomie. Și îmi doresc în continuare să mă perfecționez. În bucătărie, tot timpul trebuie să înveți. Mereu apar tendințe și tehnici noi și, dacă nu ești la curent cu noutățile, te pierzi”, potrivit reteteșivedete.

Sezoul 13 „Chefi la cuțite” va debuta în serile de 18, 19 și 20 martie de la orele 20:30. Cei patru jurați, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia și Alexandru Sautner își vor întâmpina jurații dornici să treacă de bootcamp.