ChatGPT își extinde funcționalitățile. Noutăți pentru utilizatorii fără abonament

ChatGPT dispune de o nouă funcție de generare a imaginilor, accesibilă tuturor utilizatorilor, indiferent dacă plătesc sau nu un abonament lunar.

Până acum, funcția de generare a imaginilor AI era accesibilă doar abonaților ChatGPT Plus, Pro și Team. Restul utilizatorilor aveau o limită de maximum trei imagini generate pe zi. Datorită popularității mari a acestei funcții în rândul utilizatorilor premium, OpenAI a decis să o extindă funcția și pentru conturile gratuite.

Sam Altman, directorul OpenAI, a anunțat că noua funcție de generare a imaginilor, bazată pe modelul GPT-4o, este disponibilă, dar cu anumite restricții, și pentru utilizatorii care folosesc ChatGPT care nu plătesc.

chatgpt image gen now rolled out to all free users!

— Sam Altman (@sama) April 1, 2025