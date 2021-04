CFR Cluj a urcat pe prima poziție a clasamentului play-off-ului Ligii I, după succesul obținut, miercuri, pe teren propriu, scor 2-0, contra celor de la FC Botoșani, în etapa a 4-a. Gazdele au rezolvat repede meciul, după „dubla” lui Runar Sigurjonsson, din minutele 25 și 28. Finalul partidei a fost extrem de tensionat, iar arbitrul Horia Mladinovici i-a eliminat de pe teren pe Mahmoud Al Mawas și Iasmin Latovlevici. Adrian Păun, jucătorul „feroviarilor”, l-a faultat pe Al Mawas, jucătorul oaspeților.

Sirianul a reacționat și l-a bruscat pe Păun. Moment în care în dispută au intervenit mai mulți fotbaliști. Așa că ambele formații au rămas cu un om mai puțin. De la gazde a plecat mai devreme la vestiare Iasmin Latovlevici.

CFR Cluj este lideră în play-off, dar are un meci în plus față de FCSB

După acest succes, cei de la CFR Cluj sunt lideri, cu 41 de puncte, și sunt urmați de FCSB (39) și CS „U” Craiova (34) – ambele echipe cu o partidă mai puțin disputată.

„Felicit echipa pentru victorie. Nu doar că era o miză și o presiune mare, dar momentul era foarte important, veneam după eșecul cu Craiova. Am avut un timp scurt să ne revenim, le-am spus jucătorilor să uite tot ce s-a întâmplat în meciul trecut. Am intrat foarte bine în joc, am combinat bine, iar asta ne-a dat curaj și încredere. A mers natural totul în prima repriză, puteam să marcăm mai repede.

Am intrat la pauză cu o diferență de două goluri și am putut să gestionăm avantajul. M-au bucurat realizările lui Sigurjonsson, are nevoie de moral de încredere”, a spus Edi Iordănescu, antrenorul liderei.

„Intrăm de-acum în linie dreaptă pentru meciul cu FCSB”

„Repriza a doua nu a fost chiar ce mi-aș fi dorit. Am cedat inițiativa, am pierdut teren, n-am mai fost agresivi. Dar nu sunt supărat, pentru că rezultatul contează. N-am pregătit autoconservarea pentru actul secund. Trebuia să ținem de minge. Intrăm de-acum în linie dreaptă pentru meciul cu FCSB, unul extrem de important în economia deznodământului acestui sezon”, a mai afirmat tehnicianul.