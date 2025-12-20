Cetățeanul turc care și-a ucis partenera, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare

Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr care și-a ucis partenera, Mirela Bîtfoi, apoi i-a aruncat trupul pe un câmp, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare. „El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei”, a afirmat avocatul Adrian Cuculis.

Cetățeanul turc care a ucis-o pe partenera sa, Mirela, iar apoi i-a aruncat trupul pe un câmp, a primit o condamnare de 22 de ani de închisoare cu executare și obligația de a plăti daune de 220.000 de euro surorii și fratelui victimei.

Pe parcursul cercetării penale, Abdulkadir Cam a încercat să joace „cartea nebuniei”, invocând această strategie pentru a evita răspunderea penală.

„El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal”, a susținut avocatul Adrian Cuculis.

Cam Abdulkadîr locuia în București de aproximativ 20 de ani și deținea un atelier auto, deschis la scurt timp după ce a venit din Germania, unde trăise aproape două decenii. Crima a avut loc în luna martie 2024, în incinta atelierului, după ce Mirela Bîtfoi nu a reușit să își achite o datorie pe care o avea la acesta.

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a lovit-o până când a ucis-o, iar după ce a realizat ce a făcut, a tranșat trupul victimei, l-a pus în mai mulți saci de plastic și l-a abandonat pe un câmp din apropierea Bucureștiului, la marginea autostrăzii A1, în județul Dâmbovița. Trupul a fost găsit ulterior de un trecător, care a alertat poliția.

În timpul cercetărilor de la proprietatea sa, procurorii au observat că baia era singura încăpere din locuință care era curată, acesta fiind primul indiciu care le-a atras atenția. Aici, procurorii au găsit pete de sânge, care au contribuit la incriminarea acestuia.

Acesta a fost audiat timp de aproape zece ore. Inițial, a negat orice implicare și le-a spus anchetatorilor că este văduv, susținând că soția sa a murit după ce ar fi fost agresată în locuință de mai mulți indivizi.

Ulterior, la reconstituire crimei, acesta a declarat că a ucis-o pe Mirela prin strangulare, apoi a tranșat-o, a pus-o în mai mulți saci de plastic și a abandonat-o pe câmp.