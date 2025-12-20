Justitie

Cetățeanul turc care și-a ucis partenera, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare

Comentează știrea
Cetățeanul turc care și-a ucis partenera, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executareProces. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr care și-a ucis partenera, Mirela Bîtfoi, apoi i-a aruncat trupul pe un câmp, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare. „El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei”, a afirmat avocatul Adrian Cuculis.

Cam Abdulkadîr, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare

Cetățeanul turc care a ucis-o pe partenera sa, Mirela, iar apoi i-a aruncat trupul pe un câmp, a primit o condamnare de 22 de ani de închisoare cu executare și obligația de a plăti daune de 220.000 de euro surorii și fratelui victimei.

Pe parcursul cercetării penale, Abdulkadir Cam a încercat să joace „cartea nebuniei”, invocând această strategie pentru a evita răspunderea penală.

„El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal”, a susținut avocatul Adrian Cuculis.

Crăciun cu iz boieresc. Cât plătesc turiștii care vor să își petreacă sărbătorile la conac
Crăciun cu iz boieresc. Cât plătesc turiștii care vor să își petreacă sărbătorile la conac
Mai bine pentru milioane de bătrâni. Blocurile vechi ar putea fi dotate cu lifturi printr-un program național
Mai bine pentru milioane de bătrâni. Blocurile vechi ar putea fi dotate cu lifturi printr-un program național

Cetățeanul turc locuia București de aproximativ 20 de ani

Cam Abdulkadîr locuia în București de aproximativ 20 de ani și deținea un atelier auto, deschis la scurt timp după ce a venit din Germania, unde trăise aproape două decenii. Crima a avut loc în luna martie 2024, în incinta atelierului, după ce Mirela Bîtfoi nu a reușit să își achite o datorie pe care o avea la acesta.

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a lovit-o până când a ucis-o, iar după ce a realizat ce a făcut, a tranșat trupul victimei, l-a pus în mai mulți saci de plastic și l-a abandonat pe un câmp din apropierea Bucureștiului, la marginea autostrăzii A1, în județul Dâmbovița. Trupul a fost găsit ulterior de un trecător, care a alertat poliția.

Mașină de poliție

Mașină de poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Baia, singurul loc curat din casă

În timpul cercetărilor de la proprietatea sa, procurorii au observat că baia era singura încăpere din locuință care era curată, acesta fiind primul indiciu care le-a atras atenția. Aici, procurorii au găsit pete de sânge, care au contribuit la incriminarea acestuia.

Acesta a fost audiat timp de aproape zece ore. Inițial, a negat orice implicare și le-a spus anchetatorilor că este văduv, susținând că soția sa a murit după ce ar fi fost agresată în locuință de mai mulți indivizi.

Ulterior, la reconstituire crimei, acesta a declarat că a ucis-o pe Mirela prin strangulare, apoi a tranșat-o, a pus-o în mai mulți saci de plastic și a abandonat-o pe câmp.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:14 - Ciprian Ciucu, noi detalii despre datoriile care sufocă Primăria Capitalei. STB e aproape de faliment
18:05 - Lucruri care pot părea normale turiștilor, dar sunt sancționate în Germania
17:54 - Metaloglobus - Unirea Slobozia, 2-3. Meci încins între două echipe aflate la retrogradare
17:41 - Crăciun cu iz boieresc. Cât plătesc turiștii care vor să își petreacă sărbătorile la conac
17:28 - Mai bine pentru milioane de bătrâni. Blocurile vechi ar putea fi dotate cu lifturi printr-un program național
17:17 - Mii de documente despre Jeffrey Epstein, publicate de DoJ. Trump apare foarte rar, spre deosebire de Clinton

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale