Cetățeanul turc care și-a ucis partenera, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare
- Raluca Dan
- 20 decembrie 2025, 16:31
Cetățeanul turc Cam Abdulkadîr care și-a ucis partenera, Mirela Bîtfoi, apoi i-a aruncat trupul pe un câmp, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare. „El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei”, a afirmat avocatul Adrian Cuculis.
Cam Abdulkadîr, condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare
Cetățeanul turc care a ucis-o pe partenera sa, Mirela, iar apoi i-a aruncat trupul pe un câmp, a primit o condamnare de 22 de ani de închisoare cu executare și obligația de a plăti daune de 220.000 de euro surorii și fratelui victimei.
Pe parcursul cercetării penale, Abdulkadir Cam a încercat să joace „cartea nebuniei”, invocând această strategie pentru a evita răspunderea penală.
„El a încercat pe toată perioada cercetării penale, dar și a cercetării judecătorești să joace cartea nebuniei și să arate că de fapt el nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal”, a susținut avocatul Adrian Cuculis.
Cetățeanul turc locuia București de aproximativ 20 de ani
Cam Abdulkadîr locuia în București de aproximativ 20 de ani și deținea un atelier auto, deschis la scurt timp după ce a venit din Germania, unde trăise aproape două decenii. Crima a avut loc în luna martie 2024, în incinta atelierului, după ce Mirela Bîtfoi nu a reușit să își achite o datorie pe care o avea la acesta.
Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a lovit-o până când a ucis-o, iar după ce a realizat ce a făcut, a tranșat trupul victimei, l-a pus în mai mulți saci de plastic și l-a abandonat pe un câmp din apropierea Bucureștiului, la marginea autostrăzii A1, în județul Dâmbovița. Trupul a fost găsit ulterior de un trecător, care a alertat poliția.
Baia, singurul loc curat din casă
În timpul cercetărilor de la proprietatea sa, procurorii au observat că baia era singura încăpere din locuință care era curată, acesta fiind primul indiciu care le-a atras atenția. Aici, procurorii au găsit pete de sânge, care au contribuit la incriminarea acestuia.
Acesta a fost audiat timp de aproape zece ore. Inițial, a negat orice implicare și le-a spus anchetatorilor că este văduv, susținând că soția sa a murit după ce ar fi fost agresată în locuință de mai mulți indivizi.
Ulterior, la reconstituire crimei, acesta a declarat că a ucis-o pe Mirela prin strangulare, apoi a tranșat-o, a pus-o în mai mulți saci de plastic și a abandonat-o pe câmp.
