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Cerșetor prins cu mii de lei la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce avere au descoperit polițiștii

Cerșetor prins cu mii de lei la pelerinajul de Sfânta Parascheva. Ce avere au descoperit polițiștiiPelerinaj Sf Parascheva. Sursă foto: Facebook / Doxologia
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 59 de ani, din Huși, a rămas fără cei 9.147 de lei pe care i-ar fi obținut din cerșetorie în timpul pelerinajului de Sfânta Parascheva, la Iași. Polițiștii locali au intervenit după ce mai mulți pelerini au reclamat că acesta provoca scandal în apropierea Mitropoliei. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit că bărbatul deține mai multe autoturisme, inclusiv un Lexus.

Potrivit publicației locale Vremea Nouă, intervenția polițiștilor a avut loc după ce mai multe persoane aflate la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva au reclamat comportamentul acestuia.

Pelerinii au chemat poliția după ce bărbatul a început să facă scandal

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 08:00, când bărbatul a început să strige în apropierea Mitropoliei din Iași. Potrivit unui polițist local, acesta își exprima nemulțumirea față de conducerea orașului și reprezentanții Bisericii.

La sosirea echipajului, agenții l-au recunoscut, deoarece mai avuseseră intervenții în care fusese implicat.

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„Era dimineață, în jurul orei 08.00. Pelerinii care stăteau la rând în apropiere de Mitropolie ne-au sesizat că este un bărbat care țipă și face scandal. Acesta striga în gura mare împotriva conducerii orașului și a bisericii. Era nemulțumit de ceva. Când am ajuns, imediat l-am recunoscut pe domnul respectiv. A mai avut în trecut probleme cu legea. Acesta venise cu o seară înainte la cerșit, unde a stat timp de vreo 10 ore” a transmis un polițist local din Iași.

Conform informațiilor prezentate de autorități, bărbatul venise în zonă în seara precedentă și petrecuse aproximativ zece ore cerșind de la persoanele participante la pelerinaj.

Polițiștii au găsit asupra lui 9.147 de lei

În momentul în care agenții au încercat să discute cu bărbatul, acesta ar fi refuzat să colaboreze și ar fi început să le adreseze injurii.

Polițiștii l-au dus la sediul Poliției Locale Iași, unde au efectuat verificări suplimentare. În urma controlului, agenții au descoperit asupra acestuia suma de 9.147 de lei, despre care au transmis că provenea din cerșetorie. Banii au fost confiscați.

Potrivit polițistului local care a relatat incidentul, bărbatul a continuat să aibă un comportament agresiv verbal și după ce a fost dus la sediul instituției.

„Am încercat să discutăm cu persoana respectivă, însă acesta nu colabora. Ulterior, l-am transportat la baza Poliției Locale, unde am făcut verificările necesare. Acesta avea suma de 9.147 de lei din cerșiți, bani pe care i-am confiscat. A devenit extrem de recalcitrant. A scos o cruce mare din haine și a început să ne blesteme cu ea. Dumnealui are domiciliu, are câteva mașini pe numele său, însă cu asta se ocupă. Înainte, venea singur în Iași pentru a cerși, acum am înțeles că are și o altă persoană care îl ajută să care sistemul audio”, a mai precizat polițistul local.

Bani, pensie

Sursa foto: Arhiva EVZ

Bărbatul deține mai multe mașini, inclusiv un Lexus

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul are domiciliu și figurează cu mai multe autoturisme înregistrate pe numele său. Printre acestea se află și un Lexus, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile locale.

Bărbatul se deplasează într-un scaun cu rotile și are un picior amputat din cauza diabetului. Polițiștii au stabilit însă că acesta se poate deplasa singur. Totodată, agenții au transmis că nu este pentru prima dată când bărbatul vine la Iași pentru a cerși.

Dacă anterior se deplasa singur, de această dată ar fi fost ajutat de o altă persoană să transporte sistemul audio pe care îl folosea.

Incidentul s-a încheiat cu confiscarea celor 9.147 de lei găsiți asupra bărbatului, după intervenția polițiștilor locali solicitați de pelerini.

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