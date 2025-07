CEO-ul X, Linda Yaccarino, l-a lăsat baltă pe Elon Musk după doi ani

Linda Yaccarino, director general al platformei sociale X, deţinută de Elon Musk, a anunţat miercuri că se va retrage din funcţie după numai doi ani de mandat, într-o decizie care a surprins piaţa.

Linda Yaccarino a preluat conducerea X în 2023, cu misiunea de a-l ajuta pe Musk să transforme fostul Twitter într-o „aplicaţie universală” conform viziunii acestuia.

Într-un comunicat, ea a spus că perioada petrecută la X a fost „incredibilă” şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Musk pentru încrederea acordată în „protectoratul libertăţii de exprimare” şi revoluţionarea platformei.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025