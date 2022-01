Celebrul film Don’t Look Up a mai scris o pagină de istorie. Nici măcar regizorul nu se aștepta la asta

Amintim că în filmul Don’t Look Up, rolurile principale au fost deținute Leonardo DiCaprio şi Jennifer Lawrence. Alături de ei au fost și alte nume consacrate de la Hollywood.

Profitând de distribuția impresionantă și de un scenariu care a sfredelit toate tușele clarobscure ale societății contemporane, filmul a stârnit interesul publicului din toată lumea. Filmul a generat numeroase dezbateri despre superficialitatea care erodează spiritele prinse în viteza societății de consum.

Prin urmare, după lansarea de la 24 decembrie, producția a doborât recordul de ore de vizionare într-o săptămână pe platforma Netflix. Oficialii platformei de streaming au confirmat pentru Deadline că Don’t Look Up a totalizat 152,29 de milioane de ore de vizionare la nivel mondial în săptămâna 27 decembrie – 2 ianuarie.

Potrivit analizei publicate în revista Variety, pelicula a totalizat 111.030.000 ore de vizionare în primele două zile. De asemenea, Don’t Look Up este și al treilea cel mai vizionat film din istoria Netflix, după Bird Box (cu Sandra Bullock) şi Red Notice (cu Dwayne Johnson, Gal Gadot şi Ryan Reynolds).

Interes uriaș pentru filmul Don’t Look Up

În acest context, regizorul Adam McKay a scris pe Twitter că este „absolut năucit″ de numărul de vizionări. El a și scris scenariul care îi are în prim-plan pe Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a unei facultăţi de astronomie, şi pe profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio).

Ucenica face o descoperire uimitoare și observă un meteorit care orbitează Sistemul Solar și care va intra în coliziune cu Pământul. Autorităţile nu se sperie de ameninţare, iar cei doi vor porni într-un turneu media pentru a avertiza populaţia în legătură cu faptul că un meteorit va distruge Pământul peste şase luni.

Mark Rylance, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis şi Tomer Sisley, Cate Blanchett şi Meryl Streep sunt celelalte nume mari de la Hollywood care au dat o notă specială filmului.

Blanchett a declarat într-un interviu la emisiunea The Tonight Show starring Jimmy Fallon că pelicula Don’t Look Up is este „mai degrabă un documentar″ decât o satiră SF.