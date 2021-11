Cele mai sincere dezvăluiri făcute de o vedetă din România! „Eram atât de urâtă, întreab-o pe mama!” Care a fost cea mai puternică suferință

Vedeta a suferit enorm în tinerețe din cauza aspectului fizic. Aceasta a făcut mărturisiri neașteptate și a povestit cum a făcut făță situaților neplăcute.

Andreea Berecleanu are o căsnicie minunată din 2016 cu medicul estetician Constantin Stan.

„Ea este femeia cu care doresc să îmi petrec toată viața”, a mărturisit soțul acesteia.

Andreea Berecleanu a ținut să precizeze că încearcă să arate bine și s-a păstrat cât de naturală a putut. Chiar dacă soțul său este medic estetician, vedeta a povestit că nu s-a lăsat pe mâna lui prea des pentru că iubește să fie autentică.

„Nu am timp nici să traversez strada. Treaba asta este o treabă care ține de gene. Nici măcar de o întreține, nu de operații estetice. Eu sunt prima care văd într-o femeie sau într-un bărbat cu totul altceva decât lucrurile care țin de înfățișare”, a spus Andreea Berecleanu.

Marea suferință din adolescență

„Eram atât de urâtă, întreab-o pe mama! Am dat examenul pentru carnetul auto odată cu mama, ea având 40 ani, eu 18. Mama, o tocilară, a luat tot, bine. Înseamnă că avea ceva talent. Dar sala a luat-o cu punctaj maxim. Eu am luat cu punctaj minim, fix ce aveam nevoie. În momentul în care am coborât din mașină, foarte repede, instructorii au crezut că eram băiat”, a mai apus Andreea Berecleanu.

De ce a plecat de la Prima TV?

Au apărut zvonuri cum că Andreea Berecleanu a demisionat de la Prima TV. Vedeta a declarat că a avut nevoie de câteva zile de liniște și odihnă, iar Marius Saizu i-a ținut locul până aceasta și-a încărcat bateriile.

„El mi-a ținut locul, îmi ține locul, eu lipsesc câteva zile. Nu, nu este vorba despre nicio problemă de sănătate. Nu e nicio vacanță, mi-am luat câteva zile libere, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Mi-am luat câteva zile libere, nu e nicio problemă gravă de sănătate, dar am dreptul la confidențialitate. Chiar asta fac, mă odihnesc”, a declarat Andreea Berecleanu, exclusiv pentru Libertatea.