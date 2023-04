Cele mai noi informații, practici și tendințe din domeniul psihiatriei, la Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia 2023”

Multe aspecte ale sănătăţii mintale au fost puse la încercare, încă dinainte de pandemie. În 2019, aproximativ unul din opt oameni la nivel global sufereau de o afecţiune mintală. Pandemia de COVID-19 a creat o criză globală a sănătăţii mintale, alimentând stresul pe termen scurt sau lung şi periclitând sănătatea mintală a milioane de persoane. Potrivit estimărilor, numărul tulburărilor de anxietate şi depresie au crescut cu 25% în timpul primului an de pandemie.

Tocmai de aceea, prin tematica abordată, speakeri renumiți vor aduce într-un format dinamic, ca și la edițiile anterioare, cele mai noi informații, practici și tendințe din domeniu. Tema de anul acesta este „Interdisciplinaritatea în psihiatrie”.

Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia 2023”

„La trei ani de la începutul pandemiei avem, în sfârșit, ocazia de a ne revedea față în față. Au fost trei ani dificili pentru cei implicați în lumea medicală. Am învățat lucruri noi, dar, mai presus de toate, am dobândit cu toții abilitatea de a ne depăși propriile bariere. Chiar dacă s-au desășurat online, ultimele trei ediții ale conferinței s-au bucurat de un real succes. Am reușit, împreună, să comunicăm virtual, dovedind, o dată în plus, faptul că ne putem adapta oricărei situații.

Conferinţa este de interes pentru cercetători, dar şi pentru studenţii noştri, dovadă stă și numărul mare al celor care s-au înscris până acum. Acest important eveniment medical a luat naștere în urmă cu șapte ani, iar scopul acestui eveniment este, pe de o parte, acela de a sprijini programele de sănătate mintală din România, iar pe de altă parte, am dorit să adunăm laolaltă medici psihiatri din țară și străinătate, medici de familie, medici din alte specialități care ajung în contact cu problematica psihiatriei, farmaciști, psihologi, sociologi, asistenți medicali, dar și specialiști din alte domenii de activitate. De-a lungul anilor, temele participanților au devenit tot mai complexe, ajungând să atingă zonele cele mai importante ale acestui fascinant domeniu, cel al explorării complexității minții umane”, a declarat Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubră, medic primar psihiatru, președintele Conferinței.

Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia 2023” este organizată în sistem hibrid, astfel că, în eventualitatea în care, din motive obiective, nu este posibilă prezența fizică, se poate participa virtual. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie, Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galați, Academia Română și Universitatea „Danubius”.

ÎNSCRIERI: https://lapsihiatru.ro/inscriere-conferinta-galatia-2023/

Toate informațiile legate de acest eveniment le veți găsi, în timp real, pe:

https://lapsihiatru.ro/

https://www.facebook.com/Galatia2023

https://www.facebook.com/LaPsihiatru.ro/

https://www.facebook.com/a.ciubara/

https://www.facebook.com/Anamaria.Ciubara