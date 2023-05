Cele mai frumoase locuri de pe insula Santorini. Plajele sunt diferite față de tot ce ai văzut până acum

Mica insulă Santorini din Grecia este o destinație atractivă ani de ani pentru români datorită plajelo superbe. Insula este renumită pentru clădirile sale vechi de culoare albă și se află în Marea Egee, în sud-estul Greciei continental. Distanța față de capitala Atena este de 230 de kilometri și poți ajunge aici cu acionul. Santorini este una dintre insulele în care condițiile de lux sunt prezente, dar poți merge în vacanță aici și dacă ai un buget redus.

Vei avea nevoie doar de câteva zile pentru a vizita întreaga insulă. Santorini este una dintre cele mai cunoscure insule grecești datorită peisajelor pe care turiștii le regăsesc aici. De asemenea, ea a avut o origine vulcanică. În plus, încă există izvoare termale naturale și alte urme de activitate vulcanică în jurul insulei. Unul dintre cele mai bune lucruri de făcut când ajungi în Santorini este să vizitezi micile orașe.

Pe insula Santorini poți ajunge cum ziceau cu avionul sau și cu feribotul. Zborul este cel mai simplu, rapid, dar mai scump mod de a ajunge aici. Prețul biletului de avion costă între 50 și 100 de euro la compania aeriană Aegean/Olympic Air sau Sky Express. Este important de precizat că bagajul de cală este, de cele mai multe ori, inclus în prețul biletelor. Drumul cu feribotul costă între 50 și 90 de euro și va dura chiar și până la opt ore.

Cum poți să circuli în Santorini

Multe orașe din Santorini sunt destul de mici și pot fi parcurse la pas. Este vorba de Oia și Fira, unde vei găsi diverse restaurante locale. În cazul în care vrei să ieși în afara orașului, ai nevoie de transport. Autobuzele sunt cea mai bună modalitate de a de deplasa în Santorini, iar stațiile pentru acestea se află în cele mai importante locuri de pe insulă. Prețul pentru un bilet de autobuz este ușor mai ieftin în timpul verii, când Grecia este vizitată de foarte mulți turiști.

Este important de precizat că pe această insulă nu există Uber, dar sunt taxiuri cu care poți să ajungi în diferite locuri din oraș. Cei care au folosit această variantă pentru a se deplasa au spus că mașinile erau curate, iar șoferii te duceau oriunde ai nevoie. O altă modalitate de a de deplasa în Santorini este de a inchiria ATV-uri. Există destul de multe companii care oferă astfel de servicii. Majoritatea drumurilor se află într-o stare bună, dar una dintre probleme este reprezentată de locurile de parcare care sunt puține.

Cele mai bune plaje din Santorini

Cele mai multe dintre plajele din Santorini sunt plaje cu nisip negru deoarece insula are origini vulcanice. Este important de precizat că Santorini nu are nicio plajă cu nisip alb. Una dintre cele mai frumoase și cunoscte plaje este cea roșie, unde nisipul are o culoare foarte asemănătoare cu cea a rocilor vulcanice. În cazul în care îți dorești să mergi la o plajă cu cazare, zonele Perissa și Kamari sunt cele mai bune alegeri pentru că aici există hoteluri, magazine și restaurante.

O altă locație care merită viziată este satul Oia, unde sunt unele dintre cele mai frumoase priveliști. Aici vei găsi biserici istorice și foarte multe flori colorate. De asemenea, satul Oia este perfect pentru persoanele cărora le place fotografia. Principalul punct de atracție al acestei regiuni este priveliștea de la Castelul Oia, de unde se poate vedea întreg orașul. După ce ai terminat de vizitat acest oraș te poți îndrepta către Ammoudi Bay pentru a vedea de aproape tavernele cu pește și Marea Mediterană.

Satul Fira, care este și capitala insulei Santorini, este un alt loc care merită vizitat. Și aici există o mulțime de clădiri vechi, dar și multe hoteluri și restaurante locale. Unul dintre locurile în care trebuie să ajungi este reprezentat de cele trei clopete din Fira. În plus, tot aici vei găsi și Biserica Sfântul Ioan Teologul, o clădire foarte veche. În cazul în care vrei să vezi un muzeu, în Fira se află Muzeul Arheologic din Thera și Muzeul Preistoric Thera.

Locuri de vizitat în Santorini

Satul Imerovigli este un loc care nu este atât de vizitat turiști, dar ascunde peisaje și plaje foarte frumoase. Cei care sunt amatori de drumeții pot merge către Stânca Skaros, de unde se pot vedea ruinele unui castel venețian construit în 1207 de Marco Sanudo. De asemenea, dacă vei continua această drumeție vei ajunge până la Biserica Theoskepasti. Mai mult decât atât, din acest sat poți ajunge pe jos către Fira și nu vei face mai mult de 30 de minute.

Plaja Perissa este o zonă relaxată din Santorini, care se întinde pe trei kilometri. În această zonă sunt o mulțime de hoteluri și restaurante chiar lângă malul mării. Plajele Kamari și Perissa sunt cunoscute ca unele dintre zonele în care se ajunge cel mai ușor în Santorini.

În plus, tot aici sunt unele dintre cele mai ieftine restaurante de pe insulă și foarte multe tarabe de unde îți poți cumpăra suveniruri. Persoanele care vor să meargă într-o drumeție trebuie să știe că aici se află și Muntele Perissa, unde este Capela Panagia Katefiani. Cei care urmează acest traseu pot ajunge chiar și până la ruinele din Thera, potrivit Theworldtravelygui.com.