Cele 20 de autobuze BYD furnizate de NEW KOPEL CAR IMPORT Primăriei din Constanța, prin licitație publică, sunt deja pe șosele

Autobuzele au o lungime de 12 metri si podea joasa si vin la pachet cu 20 de statii de reincarcare lenta si 5 statii de incarcare rapida. Contractul, semnat in februarie 2021, face parte din proiectul “Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 metri ses, Alba Iulia, Buzau, Constanta, Ploiesti”, cod SMIS 12773, fiind cea de-a doua licitatie castigata de New Kopel Car Import, dupa cea din Buzau, unde au fost, deasemenea, livrate 9 autobuze electrice similare, 3 statii de incarcare rapida si 9 statii de incarcare lenta.

Cele 20 de autobuze au fost fabricate in unitatea de productie BYD din Komárom, Ungaria, prima fabrică BYD destinata exclusiv pietei europene.

Autobuzele electrice BYD sunt extrem de performante prin autonomia lor ridicata si prin capacitatile de incarcare, traduse prin costurile reduse de infrastructura si de incarcare, garantia extinsa a bateriilor si a sistemelor precum si performantele eficiente de regenerare / franare. Gama autobuzelor BYD cuprinde tipodimensiuni de la 8,7 metri, 10,8 metri, 12 metri, autocare de 13 metri, pana la cele articulate de 18 metri.