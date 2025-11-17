Cel puțin 32 de oameni au murit după prăbușirea unui pod improvizat într-o mină de cobalt

Cel puțin 32 de oameni au murit într-o mină artizanală din sudul Republicii Democrate Congo, după prăbușirea unui pod improvizat. Operațiunile de salvare sunt îngreunate de terenul instabil și riscul unor noi alunecări, iar bilanțul este încă provizoriu.

O catastrofă anunțată în regiunea Kalando

O tragedie de proporții a lovit sudul Republicii Democratice Congo, unde cel puțin 32 de persoane au murit după ce un pod improvizat s-a prăbușit în interiorul minei Kalando. Incidentul a avut loc sâmbătă, iar bilanțul este încă incert. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce echipele de salvare înaintează în zona afectată.

Potrivit agenției AFP, operațiunile sunt complicate de terenul dificil și de riscul unor noi prăbușiri. Majoritatea celor decedați sunt mineri amatori, care lucrează în condiții extrem de periculoase.

Peste 10.000 de oameni la fața locului. Sit interzis, dar mineri clandestini au intrat cu forța

Autoritățile locale descriu un tablou haotic. Zona Kalando a fost inundată de oameni, atrași de posibilitatea unor descoperiri rapide de cobalt, într-o industrie dominată de exploatarea artizanală.

Oficialii estimează că „peste 10.000” de persoane se află în acest moment în jurul sitului minier.

Ministrul de interne al provinciei, Roy Kaumba Mayonde, a declarat că minerii au ignorat interdicțiile clare privind accesul în mină. Declarația sa completă, reprodusă fidel, este următoarea:

„În ciuda interdicţiei formale a accesului la sit, din cauza ploilor abundente şi a riscului alunecărilor de teren, minerii clandestini au forțat intrarea în carieră.”

Zona era considerată instabilă, iar autoritățile avertizaseră repetat că ploile din ultimele săptămâni au afectat structura subterană și versanții.

Raport Saemape: panică, intervenție militară și o prăbușire fatală

Un raport întocmit de Serviciul de Asistență și Supraveghere a Exploatărilor Miniere Artizanale și la Scară Mică (Saemape) arată că tragedia s-a declanșat în urma unei mișcări de panică. Echipele militare sosite la fața locului ar fi încercat să disperseze minerii ilegali, provocând o agitație bruscă la intrarea în mină.

Documentul precizează cum s-au desfășurat momentele care au precedat tragedia. „În cădere, minerii s-au îngrămădit unii peste alții, ceea ce a dus la morți și răniți.”

Acest tip de aglomerare este frecvent în minele artizanale din RDC, unde tunelurile sunt improvizate, nesigure și adesea săpate fără respectarea niciunei norme de protecție.

Un nou episod dintr-o serie de accidente mortale

Regiunea sudică a RDC este marcată de un număr impresionant de accidente miniere, în special în exploatările artizanale. Lipsa controlului, absența echipamentelor de siguranță și densitatea mare de muncitori contribuie la un mediu în care orice incident se poate transforma într-un dezastru.

Situația din Kalando nu reprezintă o excepție, ci un nou semnal de alarmă privind condițiile dramatice în care lucrează zeci de mii de oameni.

RDC, furnizorul global de cobalt, dar cu mii de mineri expuși riscurilor extreme

Republica Democrată Congo produce peste 70% din cobaltul mondial, metal esențial pentru bateriile utilizate în industria auto electrică, smartphone-uri, laptopuri și alte dispozitive electronice. Cererea globală este în continuă creștere, pe măsură ce economia mondială se electrifică.

Dar sub această statistică se ascunde o realitate dură: peste 200.000 de oameni lucrează în situri miniere ilegale sau artizanale. Mulți sunt copii sau tineri care sapă manual, în condiții improprii, fără minime măsuri de protecție.

Minele industriale, gestionate de companii multinaționale, sunt supuse unor reglementări dure. În schimb, exploatările artizanale, precum Kalando, funcționează la limita legii și sub un control redus.

De ce sunt minerii atrași în astfel de locuri periculoase

În regiunile sărace ale RDC, mineritul artizanal este adesea singura sursă de venit. Un sac de minereu de cobalt poate aduce câștiguri imediate, chiar dacă modice. Muncitorii intră în mine improvizate pentru a căuta fragmente de rocă valoroasă.

Chiar și în prezența interdicțiilor oficiale, minerii își asumă riscuri enorme. Tragedia din Kalando arată încă o dată cât de vulnerabili sunt cei care își câștigă existența în acest mod.

Operațiune de salvare complicată. Bilanțul ar putea crește

Echipele de intervenție continuă căutările în condiții foarte dificile. Tunelurile improvizate s-au surpat rapid, iar intrările au fost acoperite de cantități mari de pământ instabil.

Terenul moale și riscul unor noi prăbușiri îi obligă pe salvatori să avanseze cu mare precauție, ceea ce încetinește semnificativ operațiunea. De aceea, autoritățile spun că bilanțul de 32 de morți este doar provizoriu.