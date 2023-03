Cel mai stânjenitor moment din viața lui Ion Iliescu. S-ar putea să fie, totuși, secretul longevității sale

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a povestit cel mai penibil moment din tinerețe. El a declarat că a fost la ziua unui coleg și că s-a îmbătat foarte tare. Acesta a mai spus că i-a fost greu să găsească și chiuveta și că nu a mai vrut să audă de beție de atunci.

„Am avut un singur experiment de acest gen în primul an de studenţie. Era ziua de naştere a unui coleg de cameră şi am băut trei pahare de vodcă şi unul de lichior de trandafiri. Praf m-am făcut! Mi-a fost greu să ajung până la capătul culoarului unde se afla chiuveta ca să mă răcoresc. Atunci am văzut ce înseamnă să fii beat, să îţi pierzi raţiunea”, a povestit Iliescu.

Ion Iliescu a mai declarat că și-a schimbat stilul de viață din cauza problemelor de sănătate. El ține un regim alimentar strict.

„Eu am avut 5 afecţiuni care mi-au impus un regim de viaţă alimentar mai sănătos. Mâncăm lucruri uşoare, dar nu lipsesc ciorbele şi supele. Mie îmi place ciorba de peşte, de burtă. Până în studenţie nu mi-au plăcut sarmalele, dar trăind în Moscova am descoperit nişte conserve de sarmale extraordinare. În fiecare dimineaţă mănânc brânza de vaci cu miere”, a marturisit Ion Iliescu, potrivit Wowbiz.

Ion Iliescu, probleme de sănătate

Ion Iliescu, în vârstă de 93 de ani, este luat în evidențele medicilor cardiologi cu grave afecțiuni ale inimii. În 2019, fostul președinte a fost operat pe inimă la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. C.C. Iliescu”.

„În după-amiaza zilei de 1 aprilie 2019, domnul Ion Iliescu, fost preşedinte al României, a fost adus prin transfer de la Spitalul Elias la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare ‘Prof. C.C. Iliescu’ cu diagnosticul de pericardită lichidiană – tamponadă cardiacă. După evaluare şi pregătire preoperatorie pacientul a fost supus unei intervenţii chirurgicale cu un rezultat final foarte bun”, au transmis atunci reprezentații spitalului.