Cel mai sănătos aliment din lume. Costă foarte puțin, dar face minuni. Nu ezita să-l consumi

Popeye a făcut faimos spanacul, iar specialiștii au descoperit că este cel mai ieftin și sănătos aliment din lume. La fel și alte vegetale cu frunze de culoare verde închis. Conțin o mulțime de nutrienți per calorie.

Dintre toate grupurile de alimente analizate, cercetătorii de la Harvard au aflat că verdeața (spanacul, salata verde, kale) te scapă de bolile cronice. Mai exact, o porție pe zi reduce cu 20% riscul de infarct și accident vascular cerebral.

Spanacul conține minerale, sulf, mangan, cupru, zinc, iod, fier, magneziu, fosfor, calciu, sodiu, potasiu, vitamine (A, B1, B2, B12, PP, C), acid folic, lipide, glucide, aminoacizi. Acesta mai are și o substanţă numită saponină, ce are proprietatea de a ajuta organismul să asimileze bine fierul. Medicii recomandă alimentul pentru persoanele care au anemie. Este cea mai potrivită legumă pentru a scăpa de afecțiuni.

Specialiștii îți recomandă supele de spanac, sucul şi salatale cu spanac.

Cum poți prepara spanacul?

Salată

Ingrediente: 500 g spanac, două ouă, zeamă de lămâie, sare, trei linguri cu ulei, o lingură cu hrean, o ceapă, pătrunjel.

Mod de preparare: spanacul se spală foarte bine, se scurge, iar apoi se taie fideluţă. Trebuie amestecat ulei, zeamă de lămâie, hrean, ceapă şi verdeaţă tocată. Se garniseşte cu ridichi şi ouă.

Supă-cremă

Ingrediente: 300 g spanac, o lingură cu făînă, 50 g unt, sare, piper, apă.

Mod de preparare: se curăţă spanacul, se spală foarte bine şi se pune la fiert. După zece minute se scurge şi se pasează. Separat se căleşte făina în unt şi se adaugă zeama în care a fiert spanacul. Trebuie să amesteci concentrația cu piureul de spanac, să adaugi sare, piper. A mai rămas doar să îl pui pe foc.

Suc de spanac

Cu câteva frunze de spanac foarte bine spălate şi zdrobite în blender, puteţi consuma suc de spanac în cele mai inedite combinații. Una dintre băuturi se face dintr-o legătură medie de spanac, 7 morcovi şi 2 mere mici.

Alte variante ar fi să mixaţi spanacul cu mango şi ananas, mere şi castraveţi, mere şi ţelină, fructe de pădure, mere şi ghimbir, mere şi mentă etc.

A venit momentul să prepari aceste rețete. Te scapă de cancer, de problemele la inimă, întărește sistemul imunitar și te ajută cu kilogramele în plus.

“Studiul a arătat că o băutură cu tilacoide, înainte de micul dejun, reduce pofta de mâncare şi menţine o senzaţie de saţietate mai îndelungată“, a spus Charlotte Erlanson-Albertsson, profesoară implicată în cercetare, potrivit doctorulzilei.