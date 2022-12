Cel mai mare secret al Valentinei Pelinel. La ce a renunțat soția lui Cristi Borcea: „Vreau să lămuresc și chestia asta”

Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, a recunoscut că nu și-a dat BAC-ul nici până în ziua de azi, la 41 de ani. Chiar dacă a intrat la liceu cu o notă foarte bună, aceasta a renunțat la educație și a „a decis să plece din țară, pentru a se dedica unei cariere de model”.

Valentina Pelinel nu a mai avut timp să dea BAC-ul, iar șansele sa promoveze examenul sunt mai mici acum, mai ales de când este mamă și soție.

„În școală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc și chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu și-a permis să facă meditații. Am plecat din țară pentru că muream de foame și nu-mi pare rău că am făcut-o. Așa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum”, a declarat Valentina Pelinel.

Bacul, un examen greu pentru Cristi Borcea

Gică Maftei, directorul liceului din Fierbinţi, a povestit că nici Cristi Borcea nu excela la învățătură. Mai mult, el a a reușit să-l promoveze BAC-ul abia la 26 de ani, când era deja director de marketing la Dinamo. Ulterior, fostul acționar majoritar al câinilor roșii s-a pus „cu burta pe carte” și a absolvit cursurile Facultății de Inginerie și Management a Universităţii private Bioterra.

„Era un băiat liniștit, care venea la cursuri alături de alți șase colegi, toți îngrămădiți într-o Dacie verde. Era un elev mediocru. Cred că-i plăcea cartea cum îi place ochiului sarea”, povestea cu câțiva ani în urmă Gică Maftei, directorul liceului din Fierbinţi.

Spre deosebire de Valentina Pelinel, Cristi Borcea a terminat o facultate, dar asta pentru că a plătit sume mari de bani. Silvia Dinu, regretata parteneră de viață a lui Cornel Dinu, a povestit ce i-a spus fostul acționar majoritar al Dinamo.

„Mă întâlnesc cu Borcea şi îmi spune: ”Ştiţi, doamna Silvia, eu am făcut şi facultate!”. L-am întrebat: ”Ce facultate?”. Nici nu ştia cum se numeşte. Şi îi spun: ”Nu te duci şi tu la examene?”. Mi-a zis: ”E, doamna Silvia, ce să mă duc, trimit carnetul cu caşcavalul în el şi la revedere””, a povestit Silvia Dinu, potrivit rețeteșivedete.