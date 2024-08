Sport Cel mai mare regret al Simonei Halep. A avut ghinion de fiecare dată







Simona Halep a spus că cel mai mare regret este că nu a participat la această ediție a Jocurilor Olimpice. Jucătoarea de tenis a declarat că a fost în 2012 la Londra și că i-a plăcut foarte mult. Sportiva consideră că Fed Cup nu se compară cu Olimpiada.

Cel mai mare regret al Simonei Halep

„Rămâne un regret că nu am putut participa. Mi-aș fi dorit foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar am fost în 2012 la Londra și mi-a plăcut tare mult. Este cu adevărat un sentiment diferit să joci Olimpiada. Am mai jucat Fed Cup, am fost foarte aproape de o finală, dar totuși nu se compară cu o Olimpiadă, a spus Halep.

Simona Halep s-a rugat ca Popovici să câștige

Halep a spus că a avut foarte mari emoții atunci când a concurat David Popovici și că s-a rugat până în ultima clipă să câștige. Sportive a declarat că fost relaxată la canotaj pentru că știa că româncele sunt foarte bune și că au mai câștigat medalii.

„Mă bucur tot timpul când sportivii câștigă pentru că știu ce înseamnă și știu cât de multă muncă este în spate, cât de multe emoții trăiesc, presiune, tensiune și îi apreciez din tot sufletul și îi felicit încă o dată. La David acolo a fost acolo pe ultimul metru, ultimul moment, dar a fost o emoție ca și cum aș fi participat și eu la acea cursă”, a declarat Simona Halep pentru GSP.

Un vis neîndeplinit

Halep nu a mai avut cum să se califice la turneul olimpic de tenis de la Paris. Accidentările repetate și refuzul wild-card-ului primit la Rabat au coincis cu imposibilitatea de a mai ajunge la Olimpiadă.Ea a sperat să adune 150 puncte WTA până pe 10 iunie, dar fără rezultat.

Sportiva a ratat Jocurile Olimpice de la Rio din cauza virusului Zika, care poate duce la inferitilitate la femei. La Tokyo a absentat din cauza unei rupturi musculare la turneul de la Roma, suferită cu doar câteva luni înainte. Ea nu poate concura la Jocurile Olimpice din 2028 din cauza vârstei.