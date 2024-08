Sport România, acuzată de favoritism în cazul medaliei de la Jocurile Olimpice. Unul dintre judecătorii TAS, sub lupa presei







România. Presa străină pune la îndoială imparțialitatea președintelui comisiei TAS care a arbitrat cazul concursului de la sol de la Jocurile Olimpice.

Concret, un articol publicat recent pe site-ul International Institute of Conflict Prevention and Resolution (CPR) pune la îndoială imparțialitatea președintelui comisiei TAS care a arbitrat cazul concursului de la sol de la Jocurile Olimpice. Se observă că același judecător, care reprezintă România într-un alt caz de arbitraj economic, a avut anterior clienți din SUA într-un proces în care România era implicată. Această situație ridică întrebări privind posibile conflicte de interese și imparțialitatea deciziilor sale.

Acuzații la adresa unui judecător TAS

Hamid G. Gharavi, președintele comisiei TAS din Franța și Iran, a fost subiectul unor controverse recente legate de decizia privind medaliile olimpice la concursul de la sol. În cazul în care Ana Maria Bărbosu a obținut medalia de bronz în fața americancei Jordan Chiles, se ridică întrebări asupra imparțialității arbitrajului, având în vedere implicarea acestuia în alte cazuri de arbitraj internațional, inclusiv în procesele în care România a fost parte.

Deși retragerea medaliei de bronz de la Jordan Chiles nu este comună, în trecut au existat cazuri în care sportivii au fost nevoiți să returneze medaliile din motive nelegatede de dopaj, conform NBC News. Aceasta este o situație rară, accentuată de faptul că în acest caz nu există o încălcare a regulilor antidoping, ci doar o contestație asupra evaluării performanței.

În contextul acestei dispute, se subliniază că inițial juriul nu a apreciat corect unul dintre salturile efectuate de Jordan Chiles, un aspect recunoscut ulterior de Federația Internațională de Gimnastică. După ajustarea scorurilor de către Comitetul Olimpic Internațional, Chiles a fost desemnată inițial medaliată cu bronz. Totuși, România a contestat decizia la TAS, argumentând că întârzierea în depunerea cererii a influențat procesul decizional.

Ce acuzații i se aduc judecătorului TAS, care a decis în favoarea României în cazul de la Jocurile Olimpice

Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a fost favorabilă pentru Ana Maria Bărbosu, pronunțându-se că contestația depusă de Jordan Chiles a fost întârziată. Completul TAS, format din Hamid G. Gharavi, Philippe Sands KC și Song Lu, a stabilit că punctajul inițial al lui Chiles trebuia restabilit, în urma acestei contestații tardive.

În răspuns, Statele Unite au contestat această hotărâre, argumentând că au respectat termenul limită pentru depunerea contestației și că nu au fost suficient de informate despre decizia TAS. Reclamarea procedurii subliniază o posibilă deficiență în comunicarea și transparența procesului de arbitraj, criticând lipsa audierii și informațiilor corespunzătoare.

Un aspect crucial este legătura dintre Hamid G. Gharavi și România, care a fost semnalată de experți. Deși comunicatul TAS nu clarifică dacă părțile au fost informate despre acest context, se știe că Gharavi a avut o relație profesională îndelungată cu România, atât în calitate de consilier juridic în litigii internaționale, cât și în proceduri ICSID. Această legătură ridică întrebări despre independența și imparțialitatea arbitrajului în acest caz.

Judecătorul a mai fost implicat în procese cu sportivi români

În prezent, Hamid G. Gharavi este implicat ca avocat principal în două cauze ICSID care implică România. În cadrul proiectului Aderlyne Ltd. v. România, acesta lucrează pe un proiect de energie regenerabilă, în timp ce în cazul EP Wind Project (Rom) Six Ltd. v. România, Gharavi colaborează cu avocatul guvernului român. Aceste angajamente ridică întrebări legate de posibile conflicte de interese în contextul deciziilor luate de Gharavi în calitate de arbitru.

Principiul imparțialității este esențial pentru arbitraj, conform standardelor stabilite de CAS R33, care cer fiecărui arbitru să rămână neutru și să dezvăluie orice circumstanțe ce ar putea influența independența sa. Astfel, apare întrebarea dacă un arbitru care reprezintă o țară într-un alt context ar putea menține această imparțialitate într-un caz ce implică o gimnastă din aceeași țară, cum este cazul Federației de Gimnastică din România.

Există îngrijorări că relația profesională a lui Gharavi cu România ar putea influența rezultatul cazului în favoarea țării respective. Un conflict de interese de tip „Non-Waivable Red List” ar putea însemna că, din perspectiva părților implicate, imparțialitatea arbitrajului nu este garantată, ceea ce ridică întrebări importante despre echitatea procesului.

În acest context, se pune problema necesității unei revizuiri amănunțite a cazului pentru a asigura corectitudinea deciziilor și protecția drepturilor tuturor părților implicate. Articolul de pe site-ul www.cpradr.org subliniază importanța examinării detaliate a acestor aspecte, atât pentru Jordan Chiles, cât și pentru Ana Maria Bărbosu, pentru a menține integritatea arbitrajului sportiv.

TAS a decis ca medalia de la Jocurile Olimpice să rămână româncei

Luni seara, Federaţia Română de Gimnastică a confirmat că Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decissă nu accepte cererea de reexaminarea deciziei în cazul competiţiei la sol de la Jocurile Olimpice, formulată de Federaţia de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles, şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite.