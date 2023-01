Cel mai greu moment din viața unei faimoase interprete de muzică populară. „A făcut câțiva pași în horă și a făcut infarct”

Una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară a avut parte de un adevărat coșmar în urmă cu zece ani. După ce și-a pierdut părinții, viața ei nu a mai fost la fel. Este vorba despre Ecaterina și Isidor Dabija, părinții interpretei Anișoara Dabija.

Tatăl ei a murit de cancer la pancreas, iar mama artistei s-a stins din viață chiar în timp ce dansa hora la nuntă. Intepreta de muzică populară a declarat că marele ei regret este că nu a apucat să le spună cât de tare îi iubește și că nu i-a prețuit mai mult.

„Cel mai mare regret este că poate n-am reușit mai mult să le spun părinților cât de mult îi iubesc, cât de mult au însemnat pentru mine. Am avut niște părinți foarte buni, când vorbea tata despre noi n-o făcea fără lacrimi, atât de tare ne iubea. Când am ajuns mari am înțeles că noi eram comoara lor, buni, răi, obraznici, tare mult ne iubea tata”, a povestit Anișoara Dabija, potrivit informațiilor oferite de starpopular.ro.

A murit în timpul nunții

Mama Anișoarei Dabija s-a stins din viață la o nuntă, în timp ce dansa hora. Aceasta a făcut infarct, iar medicii nu au mai putut să o salveze. Mai mult, artista a povestit că mama sa a dansat pentru soțul său decedat, dar că organismul i-a cedat.

„A mers la nuntă, a stat la masă, și când să iasă la primul dans, la o sârbă, a facut doi pași și… Eu nu eram, că fusesem operată pe corzile vocale, nu aveam voie nici să vorbesc, dar regret foarte mult că nu m-am dus.

Fratele îi spusese să meargă să danseze și ea i-a zis: „hai, că de când a murit tăticul n-am mai dansat”. A făcut câțiva pași în horă și a făcut infarct. Până am ajuns și eu, nu mai avea mititica suflare”, a adăugat artista, potrivit sursei menționate mai sus.