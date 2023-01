Inna, cerută în căsătorie. Cum arată inelul primit de la Deliric

Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Instagam, acolo unde vedeta a postat mai multe fotografii în care apare purtând inelul cu o piatră strălucitoare. Cei doi au o relație foarte apropiată, iar în urmă cu mai mult timp Inna a susținut că Deliric este iubitul pe care și l-a dorit mereu. „Mă susține foarte mult. E iubitul pe care mi l-am dorit de foarte mult timp. E un drăguț și mă susține, la fel de mult cum îl susțin și eu pe el”.

Cum arată inelul cu diamant primit de Inna

„Ceeee?”, a scris artista pe Instagram, în dreptul fotografiei în care apare îmbrăcată într-un costum de baie alb, cu mâna la gură, în timp ce scoate în evidență inelul primit de la Deliric.

Inna a avut în trecut o relație cu managerul ei Lucian Gîtiță, iar în urma acesteia, cântăreața a evitat să se deschidă în spațiul public. După ce imagini cu ea și rapperul Deliric au ajuns în public, Inna a confirmat relația. „Nu obișnuiesc să vorbesc despre viața mea personală și nici el nu a făcut-o până acum. Dar da, suntem împreună! Ați fost vigilenți”, a declarat artista.

Inna a mai fost căsătorită în trecut

Într-o emisiune online, celebra cântăreață a recunoscut că în trecut a mai fost logodită, însă pe parcurs ambii s-au răzgândit și nu au mai ajuns la altar. „Am fost cerută în căsătorie, am zis da, dar nu m-am căsătorit. Am fost cu un băiat șase ani și după ne-am răzgândit amândoi”.

Deși este mereu în lumina reflectoarelor, Inna refuză să facă publice foarte multe detalii din viața ei privată. Cântăreața a declarat că se simte iubită și este recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă în viața ei. „Sunt într-un loc în care nici nu visam că voi ajunge vreodată, sunt fericită pentru toate reușitele mele de până acum, recunoscătoare pentru echipa mea de la Global Records alături de care construiesc în fiecare zi. Mă simt extrem de iubită și fericită și în viața personală. Profesional, doresc un hit cunoscut în întreaga lume și muncesc pentru acest vis în fiecare zi”, a spus Inna.