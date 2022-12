Momente cumplite pentru Inna. Un important membru al familiei sale a murit. „Te iubim!”

Bunica cântăreței a murit imediat după Crăciun, miercuri dimineața, iar Inna a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii alături de aceasta. Mii de fani i-au transmis acesteia condoleanțe. Din imagini se vede cum cele două aveau o relație extrem de apropiată.

O perioadă extrem de tristă pentru Inna

Intrarea în Noul An nu mai poate fi motiv de bucurie pentru Inna, care și-a pierdut recent bunica. „RIP… Cea mai tare bunica din lume. Te iubim!”, a scris artista pe Facebook, alături de fotografia cu ea și cu bunica ei.

Vestea a fost una șoc pentru cântăreață, deoarece nu se aștepta. Ea se pregătea să plece în Malta pentru un concert, însă a trebuit să amâne totul. Și vedetele i-au transmis un mesaj artistei, iar printre acestea se numără Andreea Esca, Corina Caragea și Alina Eremia.

Inna refuză să își expună public viața personală

Deși este mereu în lumina reflectoarelor, Inna refuză să facă publice foarte multe detalii din viața ei privată. Ea are de mai mult timp o relație de dragoste cu Deliric și deși muzica lor este complet diferită, recent, cântăreața a declarat că se simte iubită și este recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă în viața ei.

„Sunt într-un loc în care nici nu visam că voi ajunge vreodată, sunt fericită pentru toate reușitele mele de până acum, recunoscătoare pentru echipa mea de la Global Records alături de care construiesc în fiecare zi. Mă simt extrem de iubită și fericită și în viața personală. Profesional, doresc un hit cunoscut în întreaga lume și muncesc pentru acest vis în fiecare zi.

Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor. Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut, au performat artiști de top precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince”, a spus Inna, potrivit viva.ro.