Inna șochează pe internet. Ultima poză a stârnit nenumărate reacții

Așa că nu se sfiește să provoace mai ales în mediul online cu tot felul de fotografii. Una a stârnit însă chiar și reacția Mihaelei Rădulescu care nu s-a mai putut abține și a scris un comment la fotografia în cauză.

Imaginea cu pricina este surprinsă în timpul unei ședințe foto, Inna are extensii uriașe în păr și o capă neagră pe umeri. Detaliul ce a stârnit un val uriaș de comentarii a fost lipsa lenjeriei, artista folosindu-și mâinile pentru a acoperi zona intimă. Imaginea a stârnit reacții și din partea celebrităților.

Mihaela Rădulescu a fost impresionată de fotografia publicată de Inna pe platforma de social media. „Oh, mama”, a fost mesajul pe care fosta prezentatoare TV i l-a transmis. Printre cei care au scris în secțiunea de comentarii se numără și Codin Maticiuc.

Vedeta i-a transmis un simplu „Great” cântăreței. Cum era de așteptat, nici comentariile negative nu au întârziat să apară, mulți criticând-o pentru apariția îndrăzneață: „Cineva și-a uitat pantalonii”, „Offf, cine i-a spus că e o idee bună?”, „Îmi pare rău, poza asta e exagerată, nu îmi place” – sunt doar câteva dintre mesajele trimise de oameni.

De când s-a lansat pe piața muzicală de la noi din țară, Inna a trecut printr-o serie de schimbări. Artista este într-o formă de milioane și nu ezită să își etaleze corpul perfect sculptat pe platformele de social media. Artista a mărturisit că nu ține dietă, dar că de mai bine de un an a renunțat la alimentele de origine animală. „Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat Inna, pentru o revistă de profil.